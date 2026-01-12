0 800 307 555
укр
З 1 січня 2026 року змінилися правила оподаткування прибутку банків

Казна та Політика
44
З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Ставка податку на прибуток і дивіденди

Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.
За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Водночас такі суми від’ємного значення, у тому числі сформовані протягом 2026 року, не втрачаються. Вони зменшуватимуть фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.

Податок на прибуток для банків

Нагадаємо, у грудні 2025 року Finance.ua писав, що президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій:
  • відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
  • продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
  • вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
  • внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
У Національному банку вважають ризикованим запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків.
У Нацбанку зазначають, що ресурс банківської системи обмежений, тому подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПодатки
