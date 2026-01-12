З 1 січня 2026 року змінилися правила оподаткування прибутку банків
З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Ставка податку на прибуток і дивіденди
Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.
За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Водночас такі суми від’ємного значення, у тому числі сформовані протягом 2026 року, не втрачаються. Вони зменшуватимуть фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.
Податок на прибуток для банків
Нагадаємо, у грудні 2025 року Finance.ua писав, що президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій:
- відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
- звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
- продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
- продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
- вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
- скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
- скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
- внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
У Національному банку вважають ризикованим запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків.
У Нацбанку зазначають, що ресурс банківської системи обмежений, тому подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.
