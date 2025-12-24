Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рік Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Ключовою нормою закону є підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Інші податкові та регуляторні зміни

Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій:

відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;



продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;



продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;



вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);



скасування єдиного податку для охоронної діяльності;



скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;



внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».



Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Національному банку вважають ризикованим запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків.

У Нацбанку зазначають, що ресурс банківської системи обмежений, тому подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.

Зі свого боку банкіри переймаються майбутнім банківської системи в Україні. З іншого боку, депутати намагаються терміново заткнути «діру» в бюджеті. Нардепи вирішують поточну проблему і абсолютно не замислюються про можливі більш серйозні наслідки їхніх рішень для української економіки.

