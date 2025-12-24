0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рік

Казна та Політика
3
Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рік
Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рік
Президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Ключовою нормою закону є підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Інші податкові та регуляторні зміни

Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій:
  • відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
  • продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
  • вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
  • внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Національному банку вважають ризикованим запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків.
У Нацбанку зазначають, що ресурс банківської системи обмежений, тому подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.
Зі свого боку банкіри переймаються майбутнім банківської системи в Україні. З іншого боку, депутати намагаються терміново заткнути «діру» в бюджеті. Нардепи вирішують поточну проблему і абсолютно не замислюються про можливі більш серйозні наслідки їхніх рішень для української економіки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниЗеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems