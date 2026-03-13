Міносвіти розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителів — деталі Сьогодні 13:17 — Казна та Політика

Міносвіти розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителів — деталі

Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення.

З січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення — ще на 20% — запланований на вересень 2026 року.

Мета

Калькулятор створено для того, щоб з урахуванням підвищення окладу кожен учитель міг індивідуально розрахувати точну суму заробітної плати, зокрема з усіма надбавками та доплатами.

Нагадаємо, цього року вдалося виділити кошти для підвищення зарплат учителів загалом на 50%. Перша хвиля зростання — на 30% — уже відбулася з початку 2026 року.

Для МОН принципово, щоб громади виплачували вчителям підвищену зарплату, без скорочення надбавок. Переважна більшість дотримується цієї норми. А частка громад, де спостерігалося значне зменшення надбавки за престижність, скоротилася до 3%. Саме тому розробили калькулятор зарплат на запит освітян. Це допоміжний інструмент, який дає змогу кожному вчителю самостійно розрахувати структуру своєї зарплати. А якщо виникають питання щодо нарахувань — звернутися до адміністрації школи та громади, а потім, якщо потрібно, до МОН", — зазначила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Софієнко.

Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням

Що це дає

Інструмент також дає змогу сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати.

Його можна використати для порівняння з фактичними нарахуваннями. У разі розбіжностей або запитань щодо зарплати за січень 2026 року вчителі можуть залишити звернення через форму

Довідка Finance.ua:

Як формується нова зарплата вчителів. Заробітна плата вчителів, як і раніше, складається з державної освітньої субвенції та доплат з боку органів місцевого самоврядування. При цьому державне підвищення не замінює місцеві надбавки, а доповнює їх, збільшуючи базову частину зарплати.

У МОН наголошують: важливо, щоб під час січневих нарахувань усі складові були враховані коректно — так, щоб кожен учитель реально відчув заявлене підвищення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.