У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік
Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Реальний ВВП у 2025 році, збільшення +1,8% порівняно із 2024 роком.
Номінальний ВВП становив 8931,2 млрд. грн.
Зростання ВВП виробничим методом відбулось в основному за рахунок зростання валової доданої вартості таких видів економічної діяльності:
- +12,7% - освіта.
- +11,6% - будівництво.
- +6,6% - державне управління; обов’язкове соціальне страхування.
- +5,8% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
- +5,3% - oхорона здоров’я та надання соціальної допомоги.
- +5,3% - операції з нерухомим майном.
Зростання ВВП методом кінцевого використання відбулось за рахунок зростання:
- 15,5% - валового нагромадження капіталу
- 7,5% - кінцевих споживчих витрат домашніх господарств
- 5,7% - кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління.
Поділитися новиною
Також за темою
Бізнес закликає ВР ухвалити законопроєкт про надрокористування: про що йдеться
У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік
На 37% більше: три найбільші благодійні фонди України зібрали у 2025 рекордні 105,87 млрд грн — НБУ
Які виплати отримують військові після звільнення з полону — детальне роз’яснення від Міноборони
«Виведення азартних ігор з тіні»: Мінцифри пропонує змінити податки на гральний бізнес
Кількість працевлаштованих українців з 2021 року зменшилась на 1,3 млн