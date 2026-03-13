0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік

Казна та Політика
48
У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік
У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік
Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Реальний ВВП у 2025 році, збільшення +1,8% порівняно із 2024 роком.
Номінальний ВВП становив 8931,2 млрд. грн.
У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік
Зростання ВВП виробничим методом відбулось в основному за рахунок зростання валової доданої вартості таких видів економічної діяльності:
  • +12,7% - освіта.
  • +11,6% - будівництво.
  • +6,6% - державне управління; обов’язкове соціальне страхування.
  • +5,8% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
  • +5,3% - oхорона здоров’я та надання соціальної допомоги.
  • +5,3% - операції з нерухомим майном.
Зростання ВВП методом кінцевого використання відбулось за рахунок зростання:
  • 15,5% - валового нагромадження капіталу
  • 7,5% - кінцевих споживчих витрат домашніх господарств
  • 5,7% - кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління.
За матеріалами:
Finance.ua
ВВПЕкономіка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems