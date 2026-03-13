У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Номінальний ВВП становив 8931,2 млрд. грн.

Зростання ВВП виробничим методом відбулось в основному за рахунок зростання валової доданої вартості таких видів економічної діяльності:

+12,7% - освіта.

+11,6% - будівництво.

+6,6% - державне управління; обов’язкове соціальне страхування.

+5,8% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

+5,3% - oхорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

+5,3% - операції з нерухомим майном.

Зростання ВВП методом кінцевого використання відбулось за рахунок зростання:

15,5% - валового нагромадження капіталу

7,5% - кінцевих споживчих витрат домашніх господарств

5,7% - кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління.

