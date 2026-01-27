0 800 307 555
НБУ намагається посилювати гривню — аналітики

НБУ продав майже $1,1 млрд, що стало п’ятитижневим максимумом.
Минулого тижня Національний банк України активізував валютні інтервенції, прагнучи втримати курс гривні ближче до 43 грн/$.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Індикатори валютного ринку
Індикатори валютного ринку, icu.ua

Дефіцит валюти

Дефіцит валюти на внутрішньому ринку продовжив збільшуватися, досягнувши $696 млн за підсумками чотирьох робочих днів, що на 26% більше, ніж у попередньому тижні.
Щоб задовольнити підвищений попит, НБУ продав майже $1,1 млрд, що стало п’ятитижневим максимумом. Це дозволило утримати офіційний курс гривні нижче за 43,2 грн/$ протягом більшої частини тижня.
Показники міжбанківського валютного ринку
Показники міжбанківського валютного ринку, icu.ua

Оцінка аналітиків

Аналітики ICU зазначають, що підвищений попит на валюту спостерігається вже третій тиждень поспіль. Це змушує НБУ збільшувати інтервенції і перешкоджає зміцненню гривні до рівня нижче 43 грн/$.
«Ми очікуємо, що НБУ продовжить зусилля, спрямовані на укріплення курсу гривні після стрімкої девальвації від початку року», — йдеться в повідомленні ICU.
Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group, очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.
Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння. Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.
📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
