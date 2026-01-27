НБУ намагається посилювати гривню — аналітики
Минулого тижня Національний банк України активізував валютні інтервенції, прагнучи втримати курс гривні ближче до 43 грн/$.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Дефіцит валюти
Дефіцит валюти на внутрішньому ринку продовжив збільшуватися, досягнувши $696 млн за підсумками чотирьох робочих днів, що на 26% більше, ніж у попередньому тижні.
Щоб задовольнити підвищений попит, НБУ продав майже $1,1 млрд, що стало п’ятитижневим максимумом. Це дозволило утримати офіційний курс гривні нижче за 43,2 грн/$ протягом більшої частини тижня.
Оцінка аналітиків
Аналітики ICU зазначають, що підвищений попит на валюту спостерігається вже третій тиждень поспіль. Це змушує НБУ збільшувати інтервенції і перешкоджає зміцненню гривні до рівня нижче 43 грн/$.
«Ми очікуємо, що НБУ продовжить зусилля, спрямовані на укріплення курсу гривні після стрімкої девальвації від початку року», — йдеться в повідомленні ICU.
Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group, очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.
Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння. Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.
