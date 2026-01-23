0 800 307 555
Долар «заспокоїться»: що буде з валютою до кінця січня

Експерт очікує затишшя на валютному ринку
Наприкінці січня ситуація на валютному ринку України поступово заспокоїться. Попит на іноземну валюту зменшиться, що допоможе стабілізувати курс і знизить потребу в активному втручанні з боку Національного банку.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Контрольована девальвація гривні

За словами експерта, на початку року валютний ринок пройшов етап активних курсових змін, однак ці процеси були очікуваними та закладеними в базові сценарії.
«Вони відповідають сценарію повільної та контрольованої девальвації гривні, який закладений як у рекомендаціях МВФ, так і в бюджетних орієнтирах на 2026 рік. Після цього етапу курси переходять у більш прогнозовані коридори без різких щоденних коливань», — сказав експерт.
За його словами, значні міжнародні резерви дозволяють НБУ діяти спокійно та без різких кроків. Регулятор виходить на ринок лише за необхідності, щоб згладжувати короткострокові дисбаланси між попитом і пропозицією.

Вплив на курс інфляції, війни та макроекономічних умов

Банкір зазначив, що загальна макроекономічна ситуація сприяє валютній стабільності. Інфляція сповільнюється: у грудні вона становила 0,2%, а за підсумками січня очікується на рівні 0,3−0,5%. У річному вимірі інфляція перебуває в межах 8−9% і не створює ризиків для курсу.
«Водночас війна залишається чинником невизначеності. У разі загострення безпекової ситуації можливі емоційні реакції на готівковому ринку. Найчастіше це проявляється в розширенні спредів, тоді як безготівковий сегмент залишається відносно стабільним», — додав Лєсовий.

Прогноз курсу на кінець січня

За його прогнозом, у період з 26 січня до 1 лютого курсові коридори становитимуть:
  • міжбанк: 42,75−43,25 грн/дол. та 49−50,5 грн/євро;
  • готівковий ринок: 42,5−43,5 грн/дол. та 49−50,5 грн/євро.
Щоденні коливання курсу очікуються на рівні до 0,05−0,15 грн на міжбанку, до 0,1−0,2 грн у банках і до 0,3 грн в обмінниках. Тижневі відхилення можуть сягати 1−1,5% від курсу на початок тижня.
Раніше ми повідомляли, що відомий інвестор Марк Мобіус вважає, що золото перестало бути привабливим активом після стрімкого зростання цін. На його думку, зміцнення долара США може знизити ціни на дорогоцінні метали, навіть попри оптимізм багатьох інвесторів.
За матеріалами:
УНІАН
Валюта
