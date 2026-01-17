Найпотужніші резервні валюти світу
Наразі долар США залишається резервною валютою, що домінує поміж інших. На сьогодні 57% світових резервів припадає саме на неї. Втім є валюти, що в рейтингу після долара та євро також вирізняються своєю часткою. Зокрема це стосується єни, фунта стерлінга та інших.
Про це пише Visual Capitalist.
Рейтинг сформований відповідно до даних Міжнародного валютного фонду з використанням даних COFER (валютний склад офіційних валютних резервів).
Який рейтинг валют світу після долара та євро
Після частки резервів у долара в центральних банка на рівні 6,6 трильйона доларів та частки євро у 2,3 трильйона, третє місце належить японській єні.
Натомість четверте місце у рейтингу займає фунт стерлінга, а замикає п’ятірку канадський долар.
Наразі резервні резерви розподілені між кількома меншими валютами:
- Японська єна — 667 012 мільйонів доларів (5,81%),
- Фунт стерлінгів — 542 754 мільйони (4,73%)
- Канадський долар — 318 074 мільйони (2,77%),
- Китайський юань — 249 891 мільйона (2,18%),
- Австралійський долар — 235 463 мільйони (2,05%),
- Швейцарський франк — 20 476 мільйонів (0,18%).
Відтак японська єна та фунт стерлінгів загалом становлять понад 10% світових резервів. А от канадський та австралійський долари, а також китайський юань та швейцарський франк несуттєві частки.
Яка основа світових валютних резервів
Результати МВФ свідчать про те, що у III кварталі 2025 року загальні валютні резерви зросли до 13 трильйонів доларів. Це більше, аніж у II кварталі, де показник був на рівні 12,94 трильйона доларів.
- Частка активів у доларах США за цей період впала — до майже 57% з 57,08%. Річ у тім, що у III кварталі вплив коливань обмінного курсу на частку долара був обмеженим, а от в II кварталі саме цей чинник пояснював все скорочення його частки.
- Натомість частка євро зросла до 20,33% з 20,24%, а коливання обмінного курсу на неї мало вплинули.
Крім того, відомо, що фіксується зростання резервів фунта стерлінгів, що означає відновлення довіри до економіки Великої Британії. А також можна говорити про відносну стабільність китайського юаня, який розглядають як доволі життєздатний компонент для резервів.
