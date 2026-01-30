0 800 307 555
Курс долара та євро на початку лютого — прогноз експерта

Перші тижні лютого можуть стати для валютного ринку періодом зниження напруги та повернення до більш прогнозованої динаміки.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, пише УНІАН.
Йдеться не про зміну тренду, а про стабілізацію, що формується під впливом кількох ключових чинників.
«Одним із них стане збільшення обсягів валюти на ринку. Очікується, що аграрний сектор традиційно посилить продаж валюти, що позитивно вплине на баланс попиту/пропозиції. Попит з боку імпортерів, зокрема в енергетичному сегменті, залишатиметься значним, однак поступово перестане переважати пропозицію. Різниця між цими показниками, за прогнозами, звузиться до 5−7%», — сказав експерт.
Амплітуда курсових змін

Після кількох місяців активних курсових рухів ринок поступово вирівнюється. Зменшаться щоденні коливання (зникне стан щоденних «гойдалок»), а також різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку.
Лєсовий наголосив, що це важливо не лише для бізнесу, а й для населення, адже стабільніші курси знижують психологічний тиск і зменшують спекулятивний попит та ще й в непростих енергетичних умовах.

Євро

Євро, як і раніше, залежатиме від міжнародної кон’юнктури. Значних змін у співвідношенні долара та євро не прогнозується (орієнтовне співвідношення 1,17−1,19), що дозволяє очікувати стабільності курсу євровалюти й на українському ринку.
«З урахуванням усіх чинників можна говорити про формування етапу курсової рівноваги. Ринок входить у період, коли різкі рухи малоймовірні, а основним „заспокійливим“ стає передбачуваний розвиток подій — без особливих курсових хитань», — зазначив банкір.

Показники валютного ринку з 2 по 8 лютого:

  • коридори валютних змін: 42,75−43,25 грн/дол. та 50−51,5 грн/євро (на міжбанку) та 42,5−43,5 грн/дол. та 50−51,5 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1−0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.
Нагадаємо, курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.
Водночас очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними. Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group. Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаГроші
