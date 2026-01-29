Нацбанк знизив облікову ставку Сьогодні 14:04 — Кредит&Депозит

Нацбанк знизив облікову ставку

НБУ знизив облікову ставку з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Правління НБУ вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку.

Інфляція

У грудні як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі. Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку.

За оцінками НБУ, річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні. Водночас інфляційні очікування залишалися відносно високими.

Інфляція буде помірною у 2026 році, а надалі перебуватиме близько до цілі 5% з її досягненням у середині 2028 року.

Зниження інфляції триватиме й у наступні місяці, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року. За результатами 2026 року інфляція знизиться помірно — до 7,5%.

Зростання економіки триває

За оцінками НБУ, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв, у тому числі з огляду на зміщення жнив на IV квартал, а також на тлі нарощування бюджетних видатків.

Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році — до 1,8%.

Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. З огляду на це реальний ВВП у 2026 році зросте помірно — на 1,8%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.