Яким буде курс долара наступного тижня: чи чекати стрибків валюти

Після оновлення курсових рівнів на початку року валютний ринок України поступово входить у фазу вирівнювання попиту і пропозиції.
Про це розповів УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
Поточна конфігурація попиту та пропозиції не формує передумов для різких рухів, а учасники ринку дедалі більше орієнтуються на практичні економічні фактори.
«Одним із ключових стабілізаторів залишається зростання валютної пропозиції. Аграрний сектор, який традиційно активізується на початку року, вже кілька тижнів підтримує ринок продажем валютного виторгу. Це створює певний запас міцності для гривні, що дозволяє згладжувати ситуативні коливання попиту», — пояснив банкір.
За його словами, при цьому попит імпортерів поступово втрачає пікову активність. Насамперед йдеться про імпорт енергоносіїв, де потреби у закупівлі, в першу чергу пального, напряму залежать від ситуації в енергетиці.
Так, за умови відсутності масштабних перебоїв в електропостачанні бізнес може скоригувати обсяги закупівель, що автоматично знижує тиск на валютний ринок.
Водночас підприємства й надалі змушені працювати з урахуванням ризиків, адже значна частина економіки цієї зими фактично функціонує «на генераторах».
Лєсовий зазначив, що наступного тижня важливу роль відіграватиме і бюджетний фактор: період податкових платежів стимулює бізнес активніше продавати валюту для виконання своїх зобов’язань перед державою. За таких умов Національний банк отримує більше простору для маневру, зменшуючи обсяги валютних інтервенцій без загрози для курсової стабільності.
За матеріалами:
УНІАН
