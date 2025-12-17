0 800 307 555
Що буде з доларом та євро перед Новим роком — прогноз експерта

Валюта
38
Фінансова поведінка українців у святковий період традиційно змінюється. Українці частіше купують дорогі речі, готують подарунки та роблять заплановані покупки, інколи обмінюючи валюту для зручності розрахунків. Через це кількість долара та євро на ринку змінюється, що безпосередньо впливає на курсову ситуацію.
Ситуацію на валютному ринку наприкінці року прокоментував віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Факти ICTV.

Чинники, які формують курс валют перед Новим роком:

  • зовнішні ризики, пов’язані з війною та ударами по інфраструктурі, продовжують тиснути на економіку. Паралельно наприкінці року традиційно зростає попит на валюту через премії, дивіденди та активні розрахунки бізнесу;
  • разом із тим Національний банк, за його оцінкою, зберігає контроль над ситуацією;
  • політика керованої гнучкості дозволяє уникати різких перекосів попиту й пропозиції, тому різких стрибків курсу долара та євро перед Новим роком він не очікує.

Що буде з доларом та євро напередодні Нового року

Оцінюючи прогноз того, що буде з доларом та євро напередодні Нового року, банкір наголошує, що ринок залишатиметься відносно врівноваженим. За його словами, курс валют перед Новим роком 2026, найімовірніше, коливатиметься в межах:
  • 42−43,5 грн за долар;
  • 49−51,5 грн за євро.
«Такі показники відповідають нинішнім макроекономічним умовам та рівню інфляції, який за підсумками року не має перевищити помірних значень», — наголосив експерт.
Мамедов підкреслює, що незначне підвищення можливе, однак сценарій різких валютних шоків малоймовірний.

Чи варто скуповувати валюту перед святами

Говорячи про заощадження, Сергій Мамедов радить не ухвалювати імпульсивних рішень. На його думку, гривневі інструменти наразі виглядають конкурентно, адже депозити та державні облігації здатні перекривати інфляційний тиск.
Він звертає увагу, що дохідність у гривні значно перевищує прибуток від валютних депозитів, а зберігання готівкових доларів чи євро не гарантує захисту від втрати купівельної спроможності.
На думку банкіра, найбільш зваженим підходом напередодні свят є диверсифікація. Частину коштів варто залишати в гривні, частину — у валюті, зберігаючи баланс між дохідністю та безпекою.
Підсумовуючи, Мамедов зазначає: що буде з доларом та євро перед Новим роком, значною мірою залежить не лише від ринку, а й від поведінки самих громадян. Спокійні та продумані рішення допоможуть пройти кінець року без фінансових втрат.
За матеріалами:
ICTV
Валюта
