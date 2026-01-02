Рекордні $4,5 млрд продав Нацбанк на міжбанку в грудні Сьогодні 17:14 — Валюта

У грудні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 4,460 млрд доларів, що на 54% більше від обсягу чистого продажу у листопаді (2,887 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

У грудні НБУ майже не купував валюту, а продав 4,461 млрд доларів. Це рекордний показник в 2025 році.

Для порівняння: у листопаді 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,887 млрд доларів, що на 1% менше від обсягу чистого продажу у жовтні (2,915 млрд доларів).

У жовтні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,915 млрд доларів, що на 27,3% більше від обсягу чистого продажу у вересні (2,290 млрд доларів).

У вересні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,290 млрд доларів, що на 15% менше від обсягу чистого продажу у серпні (2,697 млрд доларів).

