Рекордні $4,5 млрд продав Нацбанк на міжбанку в грудні
У грудні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 4,460 млрд доларів, що на 54% більше від обсягу чистого продажу у листопаді (2,887 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
У грудні НБУ майже не купував валюту, а продав 4,461 млрд доларів. Це рекордний показник в 2025 році.
Для порівняння: у листопаді 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,887 млрд доларів, що на 1% менше від обсягу чистого продажу у жовтні (2,915 млрд доларів).
У жовтні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,915 млрд доларів, що на 27,3% більше від обсягу чистого продажу у вересні (2,290 млрд доларів).
У вересні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,290 млрд доларів, що на 15% менше від обсягу чистого продажу у серпні (2,697 млрд доларів).
