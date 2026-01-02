НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні
Національний банк України з 2 січня 2026 року виключає болгарський лев із переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що відповідне рішення пов’язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.
Зміни внесені наказом Нацбанку України від 1 січня 2026 року, що набрав чинності 1 січня.
НБУ з 31 березня 2025 року відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала, тощо.
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні
В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року
Долар м’яко розпочав 2026 рік після найбільшого річного падіння за 8 років
Курс долара та євро: чого очікувати наприкінці грудня та у січні
Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ
Що буде з курсом гривні та ВВП — консенсус прогноз Мінекономіки