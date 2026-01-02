НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні Сьогодні 13:24 — Валюта

Національний банк України з 2 січня 2026 року виключає болгарський лев із переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення пов’язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

Зміни внесені наказом Нацбанку України від 1 січня 2026 року, що набрав чинності 1 січня.

НБУ з 31 березня 2025 року відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала, тощо.

