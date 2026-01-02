Долар м’яко розпочав 2026 рік після найбільшого річного падіння за 8 років Сьогодні 10:12 — Валюта

Долар США у п’ятницю слабко розпочав 2026 рік після того, як минулого року зазнав труднощів щодо більшості валют.

Зменшення різниці у процентних ставках між США та іншими економіками кинуло тінь на ринок минулого року, в результаті чого більшість валют різко зросли відносно долара, за винятком японської єни.

Занепокоєння щодо дефіциту бюджету США, світової торговельної війни та щодо незалежності Федеральної резервної системи вплинули на долар, і ці проблеми, ймовірно, збережуться до 2026 року.

У перший торговий день року євро стабільно торгувався на рівні $1,1752 після зростання на 13,5% минулого року, тоді як фунт стерлінгів востаннє купувався за $1,3473 після зростання на 7,7% у 2025 році. Обидва показники продемонстрували найстрімкіше річне зростання з 2017 року.

Ринки Японії та Китаю були закриті у п’ятницю, що призвело до невеликого обсягу торгів та незначної динаміки торгів.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести інших одиниць, становив 98,186 після зниження на 9,4% у 2025 році, що стало найбільшим падінням за вісім років.

«Ми спостерігали пік панування долара», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com. Незважаючи на це, за його словами, протягом двох десятиліть не було двох років поспіль зниження індексу долара.

«Я вважаю, що його занепад перебільшено, і що відносна сила економіки США означатиме, що ми побачимо її відновлення цього року».

Економічні дані, включаючи дані про зайнятість у США та безробіття, мають бути опубліковані наступного тижня, що дасть уявлення про стан ринку праці та про те, якою може бути облікова ставка ФРС цього року.

Значна частина уваги на початку року буде зосереджена на тому, кого президент США Дональд Трамп обере наступним головою ФРС, оскільки термін повноважень нинішнього глави Джерома Пауелла закінчується у травні.

Інвестори готуються до того, що Трамп буде більш поблажливим і знизить ставки після того, як він неодноразово критикував Пауелла та ФРС за те, що вони не знизили ставки швидше та суттєво.

