Долар США знову може поводитися як ризикова валюта, — аналітики Goldman Sachs Сьогодні 15:02 — Валюта

Долар США знову може поводитися як ризикова валюта, — аналітики Goldman Sachs

Попри нещодавню стабілізацію, долар США знову демонструє ознаки того, що його сприймають не як «тиху гавань», а як актив із підвищеним рівнем ризику.

Про це йдеться у новому аналітичному огляді Goldman Sachs Group Inc., пише Bloomberg

На думку аналітиків Карен Райхготт Фішман та Лексі Кантер, на настрої інвесторів впливає кілька факторів:

політична невизначеність у США,

ризики, пов’язані з торговельними тарифами,

загрози незалежності Федеральної резервної системи,

фіскальні дисбаланси,

глобальна диверсифікація портфелів від американських активів.

Ці чинники можуть спровокувати новий період волатильності для долара.

Аналітики зазначають, що різке падіння долара у 2025 році було частково спричинене публічними заявами президента Дональда Трампа щодо можливого запровадження нових мит на імпорт. Це викликало побоювання, що долар поступово втрачає статус надійного активу під час криз.

Хоча аналітики Goldman Sachs не прогнозують, що це станеться, у короткостроковій перспективі ситуація все ще може бути досить нестабільною.

Дані та індикатори

Згідно з даними Bloomberg, поточна кореляція між доларом США та індикатором волатильності валют країн G10 є однією з найнижчих за останні сім років. Тож аналітики кажуть, що це свідчити про те, що долар усе більше поводиться як джерело волатильності, а не як інструмент захисту.

Історично така кореляція була стабільно позитивною протягом останніх 15 років. Зміна цієї динаміки ставить під сумнів традиційне припущення про зменшення витрат на хеджування зі зниженням курсу долара.

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«Довгострокові перспективи долара залишаються слабкими через дедоларизацію, падіння обсягів глобальної торгівлі та зміну підходів до хеджування. Водночас ринок уже суттєво „розпродав“ долар, тому можлива короткострокова корекція — відскок», — каже Саймон Вайт, стратег Bloomberg Markets Live.

Нові ринкові тенденції

Goldman Sachs також звертає увагу на нестандартну ринкову поведінку у 2025 році.

Аналітики фіксують:

зростання випадків, коли долар продають одночасно з американськими акціями — у понад двічі частіше, ніж у середньому за останнє десятиліття;

одночасне падіння долара, держоблігацій і акцій США — тривожний сигнал для інвесторів, який свідчить про зниження довіри до американських активів загалом.

Ці сигнали, на думку експертів, можуть свідчити про структурні зміни в глобальному сприйнятті долара — з безпечної гавані в актив із ризиками, що заслуговує більш обережного підходу.

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