Не лише готівка: як підтвердити свій фінансовий стан на кордоні з Польщею

Для в’їзду в Польщу не обов’язково показувати саме готівку

Під час перетину польського кордону іноземці повинні підтвердити, що мають достатньо грошей на весь період перебування в країні. Якщо необхідних коштів немає або мандрівник не може належним чином підтвердити їхню наявність, під час проходження прикордонного контролю можуть виникнути проблеми.

Про це повідомляють Новини. Live з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Як підтвердити наявність коштів на кордоні

Зазвичай прикордонники вимагають показати готівку в мінімально допустимому обсязі — цього вистачить для підтвердження власної платоспроможності.

Однак мандрівники рідко беруть у дорогу саме паперові купюри: часто вони залишають в гаманці невелику суму для базових витрат, а левову частку бюджету тримають на банківських рахунках.

Для в’їзду в Польщу не обов’язково показувати саме готівку. Альтернативним варіантом стане офіційна виписка про баланс на карті — необхідно замовити документ у своєму банку не раніше ніж на місяць до подорожі. Його можна роздрукувати чи зберегти на смартфоні з QR-кодом для перевірки справжності.

Важливо уточнити, що іноземцям не допоможе просто відкрити банківський застосунок на мобільному телефоні та показати суму на екрані. Процедура вимагає офіційного підтвердження наявності фінансів на весь період запланованого перебування.

Мінімальна сума на кордоні Польщі

Станом на кінець жовтня 2026 року українці повинні накопичити такі мінімальні суми для успішного перетину польського кордону:

300 злотих (3 500 грн) — якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) на кожен день — якщо поїздка триватиме більше чотирьох днів.

1000 злотих на покриття витрат на проживання. Наразі мінімальна сума становить 300 злотих. Для триваліших поїздок вимоги також посилять. Замість нинішніх 75 злотих іноземцям потрібно буде підтверджувати наявність 300 злотих на кожен день перебування. Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Польщі планують збільшити мінімальну суму грошей, яку повинні мати іноземці для в’їзду та перебування в країні. За проєктом постанови, іноземець, який планує перебувати в Польщі не більше ніж чотири дні, повинен буде мати щонайменшена покриття витрат на проживання. Наразі мінімальна сума становить 300 злотих. Для триваліших поїздок вимоги також посилять. Замість нинішніх 75 злотих іноземцям потрібно буде підтверджувати наявністьна кожен день перебування.