Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова: скільки готівки для в’їзду ви повинні мати з собою

Скільки готівки треба мати для в'їзду в Польщу, Словаччину, Румунію, Молдову та Угорщину

Для українців поїздки за кордон залишаються актуальними. Запровадження свого часу безвізового режиму з країнами ЄС значно спростило туристичні, робочі та приватні поїздки до Європи, а повномасштабна війна зробила перетин кордону частиною повсякденного життя мільйонів людей. Водночас, плануючи таку подорож, важливо дбати не лише про закордонний паспорт і квиток, а заздалегідь перевірити вимоги країни, до якої ви прямуєте.

Сам факт безвізового в’їзду ще не означає, що на кордоні не виникне додаткових запитань. Зокрема, мандрівника можуть попросити підтвердити, що він має достатньо коштів на проживання, харчування та повернення додому.

Разом з тим єдиних правил для всіх країн немає: десь необхідну суму визначають за кожен день перебування, а в інших країнах — встановлюють мінімальний поріг на всю поїздку. Відтак одна й та сама подорож може вимагати від мандрівника різного фінансового підтвердження, залежно від країни призначення та тривалості перебування.

У цьому тексті Finance.ua розповідає, скільки коштів потрібно мати під час в’їзду до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Молдови, та як змінюється необхідна сума залежно від тривалості поїздки.

Скільки коштів потрібно мати для в’їзду

Вимоги країн суттєво різняться, не існує єдиного порядку цифр. Відтак, для короткої поїздки до Польщі, наприклад, базова сума становить 300 злотих, тоді як у Словаччині потрібно підтвердити 56 євро на кожен день. В Угорщині актуальна референтна сума — 40 євро на день. У Румунії діє поріг 50 євро на день, але не менше 500 євро за весь період, а в Молдові — 30 євро на день, але не менше 300 євро для коротких поїздок.

Польща: 300 злотих на коротку поїздку

Польські правила передбачають, що іноземець повинен мати кошти для покриття витрат під час запланованого перебування. Якщо поїздка триває до чотирьох днів включно, необхідно мати щонайменше 300 злотих. Це приблизно 3,5 тис. грн.

Якщо перебування триватиме довше чотирьох днів, вимога становить 75 злотих за кожен день. Наприклад, для п’ятиденного перебування потрібно підтвердити 375 злотих, для семиденного — 525 злотих, а для десятиденного — 750 злотих.

Польща, джерело фото: pexels

Разом із цим польські правила окремо передбачають кошти на повернення. Якщо мандрівник не має зворотного квитка, він повинен мати суму, еквівалентну вартості такого квитка, але не менше 200 злотих, якщо прибуває з країни, що межує з Польщею. Наявність зворотного квитка також може підтвердити кошти на повернення.

Тобто 200 злотих — це не заміна суми на проживання, а окрема вимога щодо повернення.

Словаччина: 56 євро на кожен день

У Словаччині розрахунок простіший: орієнтир становить 56 євро на кожен день перебування.

Отже, на три дні потрібно підтвердити 168 євро, на п’ять — 280 євро, на сім — 392 євро, а на десять — 560 євро. У гривневому еквіваленті це приблизно 8,5 тис., 14,1 тис., 19,8 тис. та 28,3 тис. грн відповідно.

Словаччина, джерело фото: pexels

Водночас йдеться не обов’язково про готівку. Фінансову спроможність можна підтверджувати документами про наявність коштів, зокрема банківськими документами.

Угорщина: 40 євро на день

В Угорщині вимога до фінансового забезпечення мандрівників становить 40 євро на кожен день запланованого перебування. Саме таку суму зазначає Європейська комісія в оновлених 2026 року даних про фінансові вимоги країн Шенгенської зони.

Угорщина, джерело фото: pexels

Тому для поїздки на 3 дні потрібно мати з собою 120 євро, на 5 днів — 200 євро, 7 днів — 280 євро і 10 днів обійдуться у 400 євро.

Румунія: 50 євро на день, але не менше 500 євро

Румунії діє подвійне правило. Мандрівник повинен мати 50 євро на кожен день перебування, але загальна сума не може бути меншою за 500 євро. Саме тому для коротких поїздок простий розрахунок 50 євро помножити на кількість днів не працює.

Наприклад, якщо людина їде на три дні, їй потрібно підтвердити не 150 євро, а щонайменше 500 євро. Для п’яти- або семиденної поїздки також діятиме мінімум 500 євро. На десять днів — 500 євро. А от для 15-денної поїздки сума вже становитиме 750 євро.

Румунія, джерело фото: pexels

Таким чином, коротка поїздка до Румунії потребує фінансового запасу приблизно 25,2 тис. грн за нинішнім курсом євро.

Молдова: мінімум 300 євро для короткої поїздки

Молдові базова вимога становить 30 євро на кожен день перебування. Водночас для поїздок меншої тривалості діє мінімальний поріг — 300 євро. Тому туристу, який їде на три, п’ять або сім днів, потрібно підтвердити саме 300 євро, а не 90, 150 чи 210 євро відповідно.

Молдова, джерело фото: pexels

На десять днів це також 300 євро. Якщо ж поїздка триватиме 15 днів, сума становитиме 450 євро. У гривнях мінімальні 300 євро — це приблизно 15,1 тис. грн.

Чи обов’язково мати всю суму готівкою

Попри те, що зазвичай говорять про «готівку на кордоні», вимога стосується насамперед наявності фінансових коштів, а не обов’язково кешу.

Наприклад, польські правила прямо передбачають можливість підтвердження фінансової спроможності банківськими документами, зокрема довідкою про кошти в банку або ліміт кредитної картки, а також дорожніми чеками.

Тому перед поїздкою варто подбати про доступ до банківського рахунку та можливість швидко показати виписку або інше підтвердження коштів.

Водночас невеликий запас понад мінімальну суму може бути практичним рішенням, особливо якщо поїздка передбачає додаткові витрати.

Платоспроможність не дорівнює ліміту на ввезення готівки

Є ще один важливий нюанс. Сума, яку потрібно мати для підтвердження фінансової спроможності, не є лімітом на ввезення готівки.

Так, якщо людина в’їжджає до ЄС із готівкою або іншими коштами, які підпадають під правила контролю, на суму 10 тис. євро або більше, її потрібно декларувати. Це не означає, що перевозити таку суму заборонено, тут йдеться саме про обов’язок декларування.

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Тобто турист може мати з собою більше грошей, ніж мінімально потрібно для підтвердження платоспроможності, але в разі досягнення встановленого митного порогу виникають інші правила.

Висновок

Вимоги до фінансової спроможності помітно відрізняються навіть у сусідніх з Україною країнах. Тому перед подорожжю важливо заздалегідь перевірити правила саме тієї країни, до якої ви прямуєте, і підготувати підтвердження наявності необхідних коштів.

Водночас йдеться не обов’язково про готівку — фінансову спроможність у багатьох випадках можна підтвердити коштами на рахунку або банківськими документами. А вимоги щодо кількості готівки, яку дозволено перевозити через кордон, регулюються окремими митними правилами.