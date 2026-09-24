Від 30 до 180 днів: де українці можуть перебувати без візи та скільки коштує в’їзд

Де українці можуть перебувати без візи та скільки коштує в'їзд

Для українців сьогодні доступні десятки країн, куди можна поїхати без попереднього оформлення візи. Але умови всюди різні: десь дозволено перебувати 30 днів, десь — 90 днів у межах 180, а в окремих країнах українці можуть залишатися значно довше.

До того ж правила періодично змінюються. Наприклад, Таїланд від 15 вересня 2026 року скоротив термін безвізового перебування для українців від 60 до 30 днів.

Finance.ua розібрався, скільки часу українці можуть перебувати в найпопулярніших напрямках без візи, де потрібно платити за дозвіл на в’їзд і які нюанси варто врахувати перед поїздкою.

Європа: до 90 днів у межах 180

Для громадян України з біометричним закордонним паспортом діє безвізовий режим із країнами Шенгенської зони. Він дозволяє перебувати в цих країнах до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. МЗС України також вказує для країн Шенгену саме такий режим перебування.

Важливо, що ці 90 днів рахуються не для кожної країни окремо, а загалом для Шенгенської зони. 180-денне «вікно» є плаваючим — воно не прив’язане до календарного року. Щоразу, коли ви перетинаєте кордон Шенгену, рахується «вікно» назад на 180 днів. Перевищення терміну — серйозне порушення, яке може призвести до заборони в’їзду.

Для громадян України з біометричним закордонним паспортом діє безвізовий режим із країнами Шенгенської зони

Наприклад, якщо людина провела 60 днів у Польщі, а потім переїхала на 30 днів до Німеччини, вона використала весь дозволений короткостроковий термін. Переїзд між країнами Шенгену не запускає новий відлік.

Безвізовий режим не дає автоматичного права на постійне проживання чи роботу. Для тривалого перебування діють інші правила — залежно від країни та підстави для перебування.

Довідка Finance.ua Довідка Finance.ua: Шенгенська зона — це простір без прикордонного контролю між країнами-учасницями, утворений на основі Шенгенської угоди 1985 року. Назва походить від люксембурзького міста Шенген, де була підписана угода. Станом на 2026 рік до Шенгенської зони входять 29 держав:

Німеччина Франція Італія Іспанія Польща Чехія Австрія Угорщина Словаччина Словенія Хорватія Греція Португалія Бельгія Нідерланди Люксембург Данія Швеція Фінляндія Норвегія Ісландія Швейцарія Ліхтенштейн Мальта Естонія Латвія Литва Румунія Болгарія

Велика Британія, Ірландія та Кіпр не входять до Шенгену, хоча є членами ЄС. Для в’їзду до них діють окремі правила.

Популярні питання

Чи потрібна шенгенська віза для українців 2026 року?

Ні, якщо у вас біометричний паспорт (з червоною обкладинкою та чипом). Громадяни України в’їжджають до Шенгену без візи на строк до 90 днів за кожні 180 днів. Якщо паспорт старого зразку — потрібна шенгенська віза.

Скільки коштує шенгенська віза для українців?

Офіційне консульське мито ЄС — 90 євро. Плюс послуги візового центру — ще 25−35 євро. Але більшості українців з біометричним паспортом шенгенська віза не потрібна — достатньо безвізового режиму.

Скільки днів на рік можна бути в Шенгені за біометрією?

Максимум 90 днів у межах 180 днів. Якщо рахувати на рік — теоретично до 180 днів (двічі по 90), але між поїздками має бути перерва. Точний розрахунок — індивідуальний, залежить від дат ваших попередніх в’їздів.

Чи обов’язкова медична страховка для Шенгену?

Так, обов’язкова. Мінімальне покриття — 30 тис. євро, дійсна у всіх країнах Шенгенської зони. Без страховки вас можуть не пустити через кордон. Оформлення медичної страховки для Шенгену онлайн займає 5 хвилин, вартість — від 526 грн за тиждень.

Що зміниться з ETIAS?

Окремо варто стежити за запуском ETIAS — Європейської системи інформації та авторизації подорожей. Це не віза, а електронний дозвіл на поїздку для громадян країн, яким не потрібна короткострокова віза.

Станом на 16 вересня 2026 року ETIAS ще не працює і заявки не приймаються. Європейський Союз планує запустити систему у IV кварталі 2026 року. Вартість авторизації становитиме 20 євро. Тому зараз українцям не потрібно платити 20 євро за ETIAS для поїздки до Європи.

Туреччина: до 90 днів

Туреччина залишається одним із найпростіших напрямків для українців. Віза для короткострокового перебування не потрібна — дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів.

Туреччина є одним із найпростіших напрямків для українців, джерело фото: pexels

Є й окрема перевага: громадяни України можуть в’їжджати до Туреччини не лише за закордонним паспортом, а й за українською ID-карткою. Якщо подорож відбувається за закордонним паспортом, на момент в’їзду він має бути дійсним щонайменше 150 днів.

Вʼїзд до Туреччини є безкоштовним.

Грузія: до року

Громадяни України можуть перебувати в Грузії без візи, однак, від 2 квітня 2025 року, термін безвізового перебування для українців скорочено до 1 року.

У Грузії без візи українці можуть перебувати до року, джерело фото: pexels

Раніше громадяни України могли перебувати в Грузії без візи до 3 років, відповідно до змін, внесених урядом Грузії в постанову № 255 від 5 червня 2015 року.

Для тих, хто вже перебуває в Грузії до 24 лютого 2025 року, існує виняток: вони зможуть залишатися в країні до 24 лютого 2027 року.

Вʼїзд до Грузії є безкоштовним.

Таїланд: від 15 вересня — 30 днів

Таїланд нещодавно змінив правила для українців. Від 15 вересня 2026 року громадяни України зі звичайними паспортами можуть в’їжджати до країни без візи з туристичною метою та перебувати там до 30 днів.

Україна входить до переліку країн, громадяни яких можуть користуватися новим 30-денним режимом. Зміни набули чинності саме 15 вересня 2026 року.

Таїланд нещодавно змінив правила в’їзду для українців, джерело фото: pexels

До цього українці могли перебувати в Таїланді без візи до 60 днів, тому для тих, хто планував зимівлю або тривалу подорож, зміна правил має практичне значення.

Читайте також: Українці стали найбільшою групою отримувачів перших дозволів на проживання в ЄС

Безвізовий в’їзд не означає автоматичного права залишатися довше 30 днів. Для продовження перебування потрібно користуватися передбаченими імміграційними процедурами або оформлювати відповідну візу.

Що пишуть користувачі на форумі Finance.ua

Зміна правил уже стала темою обговорення на форумі Finance.ua . Користувачі звернули увагу на те, що від 15 вересня 2026 року Таїланд скоротив безвізове перебування для українців від 60 до 30 днів.

Водночас у дискусії учасники діляться власним досвідом і варіантами, як залишатися в країні довше. Зокрема, один із користувачів пише про можливість продовжити перебування вже після безвізового в’їзду, а потім виїхати з Таїланду та оформити туристичну візу для подальшого перебування.

Інші учасники обговорення наводять конкретні суми та строки, але ці дані не варто сприймати як офіційні тарифи або гарантований алгоритм дій. Умови подовження перебування, отримання візи та повторного в’їзду визначають тайські імміграційні органи, а правила можуть змінюватися.

Скриншот, finance.ua

Довідка Finance.ua Форум Finance.ua в цьому випадку цікавий насамперед як джерело реального досвіду мандрівників. Актуальні вимоги для в’їзду та перебування потрібно перевіряти за інформацією посольства Таїланду та імміграційної служби.

Єгипет: не все так просто

Єгипет часто називають серед популярних напрямків для українських туристів, однак безвізовим для власника звичайного українського паспорта він не є.

Один із способів оформити туристичний в’їзд — електронна віза. Офіційний єгипетський портал e-Visa підтверджує можливість її оформлення для громадян відповідних країн і вказує вартість одноразової електронної візи — 30 доларів. Тому Єгипет правильніше відносити не до безвізових напрямків, а до країн зі спрощеним оформленням туристичної візи.

Єгипет для українців не є безвізовим, джерело фото: pexels

Для поїздки важливо перевіряти саме актуальний спосіб оформлення: умови та процедура можуть відрізнятися залежно від того, оформлюється електронна віза, чи використовується інший передбачений канал отримання візи.

Віза видається на 30 днів, кількість в’їздів до Єгипту протягом року необмежена, якщо ви оформлюєте мультивізу. Водночас є виняток для подорожей у Шарм-ель-Шейх та на Синайський півострів.

Чи потрібна віза в Шарм-ель-Шейх для українців?

Якщо ви плануєте перебувати лише в межах Синайського півострова — Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур — то можна оформити безкоштовну візу «Only Sinai» просто в аеропорту.

Як це працює:

1. На паспортному контролі скажіть: «Only Sinai».

2. Ви отримаєте безкоштовну візу на 15 днів.

3. Цей дозвіл не підлягає продовженню.

Важливо знати:

ви не можете залишати територію Синайського півострова (наприклад, поїхати до Каїру);

ви повинні вилітати з того ж регіону (наприклад, з аеропорту Шарм-ель-Шейха);

якщо плануєте відвідати інші регіони Єгипту або залишитися довше, потрібна звичайна віза.

Коротко: де і скільки можна перебувати без візи

Країна або регіон Термін перебування* Віза Країни Шенгенської зони До 90 днів у межах 180 Не потрібна Туреччина До 90 днів у межах 180 Не потрібна Грузія До 1 року Не потрібна Таїланд До 30 днів Не потрібна Єгипет Залежить від оформленої візи Потрібна, e-Visa — 30 доларів

*Дані щодо термінів перебування наведені для громадян України та можуть залежати від типу паспорта, мети поїздки й інших умов в’їзду.

Що означає «безвіз»

Безвізовий режим — це не дозвіл жити в країні необмежений час. Він визначає, чи потрібна попередня віза для в’їзду та на який строк людина може залишитися без оформлення іншого міграційного статусу.

Також безвіз не означає автоматичного дозволу на роботу. Якщо мета поїздки — працевлаштування, навчання, довгострокове проживання або переїзд, потрібно перевіряти окремі вимоги конкретної країни.

Навіть за наявності безвізу прикордонники можуть попросити підтвердити мету подорожі, наявність житла, коштів або квитка для подальшого виїзду, якщо такі вимоги передбачені правилами країни.

Що перевірити перед поїздкою

Перед купівлею квитків варто перевірити не лише сам факт безвізу, а й кілька додаткових умов.

По-перше, термін дії закордонного паспорта. У деяких країнах він має залишатися чинним ще кілька місяців після запланованого в’їзду.

По-друге, спосіб підрахунку дозволених днів. Наприклад, у Шенгенській зоні та Туреччині діє правило 90/180, тоді як у Грузії для українців встановлений строк до одного року.

По-третє, мету поїздки. Туристичний безвіз не варто автоматично прирівнювати до права працювати або проживати в країні протягом тривалого часу.

Окрім цього, потрібно перевіряти правила безпосередньо перед вильотом. Ситуація з Таїландом демонструє, наскільки швидко вони можуть змінюватися: ще нещодавно українці мали право на 60 днів без візи, а від 15 вересня 2026 року базовий термін скоротився до 30 днів.