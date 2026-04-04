У яких країнах ЄС можна отримати «золоту візу»

Які країни ЄС видають "золоті візи" у 2026 році

Протягом багатьох років «золоті візи» дозволяли отримати посвідки на проживання в ЄС, особливо для заможних людей. Фактично вони давали змогу «придбати» резидентство, найчастіше через інвестиції в нерухомість. Хоча у 2026 році деякі країни посилили правила або обмежили такі програми, в окремих державах «золоті візи» діють і досі.

Про це пише видання Еuronews.

Експерти зазначають, якщо раніше «золоті візи» асоціювалися з купівлею житла для відпочинку, то зараз ідеться про безпеку та альтернативні варіанти проживання.

ТОП-5 країн Європи, де можна отримати «золоту візу»

Угорщина

У країні діє Програма для запрошених інвесторів (GIP) з мінімальним інвестиційним порогом у 250 тис. євро. Кошти слід спрямувати в паї фонду нерухомості, зареєстрованого в Національному банку Угорщини.

Програма передбачає отримання дозволу на проживання на 10 років із можливістю продовження. Віза також поширюється на членів сімʼї.

Обовʼязкове проживання не вимагається, однак після 8 років безперервного проживання інвестори можуть подати заявку на отримання громадянства.

Греція

У Греції існує два варіанта отримання «золотої візи». Перший — для інвесторів, які готові витратити від 400 тис. до 800 тис. євро на відновлення історичних або архітектурних пам’яток.

Другий шлях передбачає мінімальні інвестиції у розмірі 250 тис. євро для перетворення комерційної нерухомості, наприклад промислових об’єктів або офісів, на житлову.

Для обох цих варіантів немає обмежень щодо мінімального розміру чи розташування, проте відреставровану або переобладнану нерухомість не можна використовувати для Airbnb або іншої короткострокової оренди.

Віза поширюється на інвестора, чоловіка чи дружину та дітей до 21 року, без вимог до мінімального перебування. Громадянство можна отримати після 7 років легального проживання та податкового резидентства.

Кіпр

Кіпрська «золота віза» передбачає інвестиції від 300 тис. євро в нерухомість, інвестиційні фонди або акції компаній.

Статус резидента поширюється на родину, але інвестор має відвідувати країну щонайменше раз на два роки.

Деякі з основних вимог включають відсутність судимості та річний іноземний дохід понад 50 тис. євро. Для інвесторів, які мають чоловіка/дружину та дітей, цей поріг збільшується на 15 тис. євро для чоловіка/дружини та 10 тис. євро на дитину.

Італія

Італійська віза інвестора вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, інвестувати щонайменше 250 тис. євро в італійський інноваційний стартап.

Статус резидента видається на два роки з можливістю продовження. Постійне проживання доступне після 5 років, а громадянство — після 10 років перебування в країні.

Серед інших варіантів отримання «золотої візи»:

інвестиції у розмірі 500 тис. євро в товариство з обмеженою відповідальністю,

в товариство з обмеженою відповідальністю, інвестиції у розмірі 1 млн євро в соціально значущі проєкти в галузі культури, імміграції, освіти чи досліджень,

в соціально значущі проєкти в галузі культури, імміграції, освіти чи досліджень, інвестиції у розмірі 2 млн євро в італійські державні облігації.

Португалія

У 2023 році Португалія скасувала прямі інвестиції в нерухомість як шлях для отримання «золотої візи», щоб зменшити спекуляції на ринку нерухомості. Проте все ще існує кілька альтернативних шляхів.

Найдоступніший варіант дозволяє зробити мінімальні інвестиції або пожертвувати 250 тис. євро на мистецькі та культурні проєкти, спрямовані на відновлення або підтримку національної культурної спадщини. У малонаселених регіонах внесок може зменшитися до 200 000 євро.

Віза діє 5 років і вимагає перебування в країні лише близько одного тижня на рік. Вона поширюється на подружжя та дітей, а для подання заявки потрібен законний представник у Португалії.

Після п’яти років безперервного легального проживання інвестори можуть претендувати на постійне проживання або громадянство, за умови збереження інвестицій і володіння мовою на базовому рівні.

Інші варіанти включають інвестиції 500 тис. євро у фонди, компанії або науково-дослідні проєкти.

Що слід пам’ятати перед подачею заявки на золоту візу у 2026 році

Мінімальні інвестиції — це не остаточна сума витрат. Додатково потрібно оплачувати податки, юридичні послуги та страхування.

Також варто розрізняти дозвіл на проживання і податкове резидентство: тривале перебування в країні може означати необхідність сплачувати податки з глобальних доходів інвестора.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.