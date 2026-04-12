ТОП-5 напрямків для відпустки у червні

Куди поїхати у відпустку в червні 2026
Початок літа — один із найкращих періодів для подорожей: ще немає пікового туристичного навантаження, погода комфортна, а ціни часто нижчі, ніж у розпал сезону. Співзасновник Original Travel Том Барбер поділився добіркою напрямків, які особливо варто відвідати у червні. У списку — як європейські міста та острови, так і більш екзотичні маршрути для активного відпочинку.
Про це пише The Independent.

Румунія: середньовічна атмосфера Трансильванії

Для поціновувачів історії ідеальним напрямком стане Трансильванія — регіон у центральній Румунії, відомий добре збереженими середньовічними містами.
Серед ключових локацій:
  • Сібіу — місто з бароковою архітектурою та атмосферними брукованими вулицями;
  • Сігішоара — із цитаделлю на пагорбі та годинниковою вежею XIV століття;
  • замки Бран і Корвін — одні з найвідоміших історичних пам’яток країни.
За словами експерта, Трансильванія створює відчуття подорожі в часі: традиційні села, пастухи, мінімум автомобілів і майже незмінний уклад життя.

Менорка, Іспанія: поєднання пляжів і природи

Іспанський острів Менорка підійде для тих, хто шукає баланс між активним і пляжним відпочинком. Тут можна:
  • відпочивати на узбережжі;
  • досліджувати археологічні пам’ятки;
  • прогулюватися природними ландшафтами.
Особливою родзинкою є прибережна стежка Camí de Cavalls довжиною 185 км, яка огинає весь острів. Повний маршрут займає кілька тижнів, але туристи можуть обрати окремі ділянки для коротших прогулянок.

Лісабон, Португалія: фестивалі та комфортна погода

Червень — один із найкращих місяців для відвідування Лісабона, адже спека ще не досягає піку. Експертка з подорожей Піппа О’Кіф зазначає, що місто «оживає» завдяки святу Santos Populares — фестивалю, який триває майже весь місяць.
У цей період:
  • вулиці прикрашають святковими декораціями;
  • проходять концерти під відкритим небом;
  • організовують вуличні барбекю.
Найбільші святкування відбуваються 12−13 червня на честь Санто-Антоніо.

Перу: ідеальний сезон для активного туризму

На відміну від популярної думки, червень — чудовий час для подорожі до Перу. У цей період погода є більш комфортною для дослідження країни.
Популярні локації:
  • Священна долина — з маршрутами для піших прогулянок;
  • Мачу-Пікчу — хоча й переповнений туристами, залишається ключовою точкою;
  • каньйон Колка — глибиною до 3500 метрів.
Цей напрямок особливо підійде для тих, хто любить активний відпочинок, походи та складні маршрути.

Малайзійське Борнео: дика природа та унікальні враження

Борнео — третій за величиною острів у світі, який поділений між Індонезією, Малайзією та Брунеєм. Малайзійська частина (штати Сабах і Саравак) відома тропічними лісами, культурою корінних народів та унікальною фауною.
Тут можна побачити:
  • орангутангів у дикій природі;
  • карликових слонів;
  • носатих мавп.
Також туристам пропонують подорожі річками з ночівлею в традиційних поселеннях, що дозволяє глибше зануритися в місцеву культуру.
За матеріалами:
Також за темою
Також за темою
