ТОП-5 напрямків для відпустки у червні

Куди поїхати у відпустку в червні 2026, Фото: freepik

Початок літа — один із найкращих періодів для подорожей: ще немає пікового туристичного навантаження, погода комфортна, а ціни часто нижчі, ніж у розпал сезону. Співзасновник Original Travel Том Барбер поділився добіркою напрямків, які особливо варто відвідати у червні. У списку — як європейські міста та острови, так і більш екзотичні маршрути для активного відпочинку.

Про це пише The Independent.

Румунія: середньовічна атмосфера Трансильванії

Для поціновувачів історії ідеальним напрямком стане Трансильванія — регіон у центральній Румунії, відомий добре збереженими середньовічними містами.

Серед ключових локацій:

Сібіу — місто з бароковою архітектурою та атмосферними брукованими вулицями;

Сігішоара — із цитаделлю на пагорбі та годинниковою вежею XIV століття;

замки Бран і Корвін — одні з найвідоміших історичних пам’яток країни.

За словами експерта, Трансильванія створює відчуття подорожі в часі: традиційні села, пастухи, мінімум автомобілів і майже незмінний уклад життя.

Менорка, Іспанія: поєднання пляжів і природи

Іспанський острів Менорка підійде для тих, хто шукає баланс між активним і пляжним відпочинком. Тут можна:

відпочивати на узбережжі;

досліджувати археологічні пам’ятки;

прогулюватися природними ландшафтами.

Особливою родзинкою є прибережна стежка Camí de Cavalls довжиною 185 км, яка огинає весь острів. Повний маршрут займає кілька тижнів, але туристи можуть обрати окремі ділянки для коротших прогулянок.

Лісабон, Португалія: фестивалі та комфортна погода

Червень — один із найкращих місяців для відвідування Лісабона, адже спека ще не досягає піку. Експертка з подорожей Піппа О’Кіф зазначає, що місто «оживає» завдяки святу Santos Populares — фестивалю, який триває майже весь місяць.

У цей період:

вулиці прикрашають святковими декораціями;

проходять концерти під відкритим небом;

організовують вуличні барбекю.

Найбільші святкування відбуваються 12−13 червня на честь Санто-Антоніо.

Перу: ідеальний сезон для активного туризму

На відміну від популярної думки, червень — чудовий час для подорожі до Перу. У цей період погода є більш комфортною для дослідження країни.

Популярні локації:

Священна долина — з маршрутами для піших прогулянок;

Мачу-Пікчу — хоча й переповнений туристами, залишається ключовою точкою;

каньйон Колка — глибиною до 3500 метрів.

Цей напрямок особливо підійде для тих, хто любить активний відпочинок, походи та складні маршрути.

Малайзійське Борнео: дика природа та унікальні враження

Борнео — третій за величиною острів у світі, який поділений між Індонезією, Малайзією та Брунеєм. Малайзійська частина (штати Сабах і Саравак) відома тропічними лісами, культурою корінних народів та унікальною фауною.

Тут можна побачити:

орангутангів у дикій природі;

карликових слонів;

носатих мавп.

Також туристам пропонують подорожі річками з ночівлею в традиційних поселеннях, що дозволяє глибше зануритися в місцеву культуру.

