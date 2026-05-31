Рейтинг найкращих країн для автотуризму 31.05.2026, 01:09 — Світ

Які країни визнали найкращими для поїздок автомобілем, Фото: magnific

Міжнародна компанія Zutobi оприлюднила свіжий звіт щодо безпеки руху, якості дорожнього покриття, а також доступності палива та оренди машин у різних куточках планети. Ці аналітичні дані допоможуть водіям обрати найкомфортніші напрямки, де подорожувати на своєму транспорті буде безпечно, а де поїздка перетвориться на суцільний стрес. На основі детального аналізу 40 країн експерти склали списки держав, які ідеальних для автомобілістів.

Про це свідчить дослідження Zutobi.

Світовий рейтинг найкращих локацій для водіїв

На першу сходинку несподівано вирвалася Словенія, де практично немає заторів, а краєвиди та інфраструктура вражають мандрівників.

Слідом за нею йде Португалія зі своїми вільними трасами вздовж узбережжя, а замикає трійку лідерів Іспанія, яка приваджує автомобілістів розвиненою мережею швидкісних автошляхів.

До десятки найкращих місць для автомобільних турів також увійшли:

Австралія,

Японія,

Канада,

Швеція,

Велика Британія,

Франція,

Нова Зеландія.

Антирейтинг та найгірші дороги

А от найважче перетинати кордони та їздити буде в Колумбії, де якість доріг жахлива, затори сягають 50−70%, а смертність в аваріях лякає цифрами.

В Ізраїлі водії просто залишать усі гроші на парковках, адже навіть 2 години стоянки коштують шалені суми, та й самі автошляхи далекі від ідеалу.

Замикає трійку аутсайдерів сусідня Словаччина, де через забиті міські вулиці та погане покриття поїздка на власному транспорті перетвориться на постійні нерви, попри відносно дешеві стоянки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.