0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найкращих країн для автотуризму

Світ
28
Які країни визнали найкращими для поїздок автомобілем
Які країни визнали найкращими для поїздок автомобілем, Фото: magnific
Міжнародна компанія Zutobi оприлюднила свіжий звіт щодо безпеки руху, якості дорожнього покриття, а також доступності палива та оренди машин у різних куточках планети. Ці аналітичні дані допоможуть водіям обрати найкомфортніші напрямки, де подорожувати на своєму транспорті буде безпечно, а де поїздка перетвориться на суцільний стрес. На основі детального аналізу 40 країн експерти склали списки держав, які ідеальних для автомобілістів.
Про це свідчить дослідження Zutobi.

Світовий рейтинг найкращих локацій для водіїв

На першу сходинку несподівано вирвалася Словенія, де практично немає заторів, а краєвиди та інфраструктура вражають мандрівників.
Слідом за нею йде Португалія зі своїми вільними трасами вздовж узбережжя, а замикає трійку лідерів Іспанія, яка приваджує автомобілістів розвиненою мережею швидкісних автошляхів.
До десятки найкращих місць для автомобільних турів також увійшли:
  • Австралія,
  • Японія,
  • Канада,
  • Швеція,
  • Велика Британія,
  • Франція,
  • Нова Зеландія.

Антирейтинг та найгірші дороги

А от найважче перетинати кордони та їздити буде в Колумбії, де якість доріг жахлива, затори сягають 50−70%, а смертність в аваріях лякає цифрами.
В Ізраїлі водії просто залишать усі гроші на парковках, адже навіть 2 години стоянки коштують шалені суми, та й самі автошляхи далекі від ідеалу.
Замикає трійку аутсайдерів сусідня Словаччина, де через забиті міські вулиці та погане покриття поїздка на власному транспорті перетвориться на постійні нерви, попри відносно дешеві стоянки.
За матеріалами:
Novyny.live
АвтоПодорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems