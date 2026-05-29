0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ракета Blue Origin Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань

Світ
8
Ракета New Glenn компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула під час випробувань на космодромі у Флориді, поставивши під загрозу частину майбутніх місячних програм NASA.
Про це у п’ятницю, 29 травня, пише The Guardian.
Там зазначили, що вибух стався через кілька секунд після початку запланованого тесту двигунів на стартовому майданчику Космічного центру Кеннеді, спричинивши масштабну пожежу та яскравий спалах, який було видно за сотні кілометрів.
У Blue Origin заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а сам вибух назвали «аномалією». Джефф Безос підтвердив, що всі співробітники компанії перебувають у безпеці, однак визнав, що це був «дуже важкий день» для компанії.
Напередодні NASA оголосило, що Blue Origin отримала контракт на запуск першої з трьох місій у межах будівництва майбутньої місячної бази вартістю близько 20 мільярдів доларів. Компанія також бере участь у конкуренції зі SpaceX Ілона Маска за право створити посадковий модуль для місії Artemis IV, під час якої астронавти мають повернутися на Місяць уперше з 1972 року.
Керівник NASA Джаред Айзекман повідомив, що після аварії буде проведено повну оцінку впливу інциденту на графік майбутніх місій. За його словами, створення важких космічних ракет є надзвичайно складним процесом, а космічні польоти не пробачають помилок.
У Федеральному авіаційному управлінні США поки не повідомили, чи стане вибух причиною нового розслідування. Раніше ракету New Glenn вже тимчасово усували від польотів через проблеми після одного з попередніх запусків.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems