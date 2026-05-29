Ракета Blue Origin Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань Сьогодні 22:37 — Світ

Ракета New Glenn компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула під час випробувань на космодромі у Флориді, поставивши під загрозу частину майбутніх місячних програм NASA.

Про це у п’ятницю, 29 травня, пише The Guardian

Там зазначили, що вибух стався через кілька секунд після початку запланованого тесту двигунів на стартовому майданчику Космічного центру Кеннеді, спричинивши масштабну пожежу та яскравий спалах, який було видно за сотні кілометрів.

У Blue Origin заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а сам вибух назвали «аномалією». Джефф Безос підтвердив, що всі співробітники компанії перебувають у безпеці, однак визнав, що це був «дуже важкий день» для компанії.

Напередодні NASA оголосило, що Blue Origin отримала контракт на запуск першої з трьох місій у межах будівництва майбутньої місячної бази вартістю близько 20 мільярдів доларів. Компанія також бере участь у конкуренції зі SpaceX Ілона Маска за право створити посадковий модуль для місії Artemis IV, під час якої астронавти мають повернутися на Місяць уперше з 1972 року.

Керівник NASA Джаред Айзекман повідомив, що після аварії буде проведено повну оцінку впливу інциденту на графік майбутніх місій. За його словами, створення важких космічних ракет є надзвичайно складним процесом, а космічні польоти не пробачають помилок.

У Федеральному авіаційному управлінні США поки не повідомили, чи стане вибух причиною нового розслідування. Раніше ракету New Glenn вже тимчасово усували від польотів через проблеми після одного з попередніх запусків.

НВ За матеріалами:

