ЄС обрушить на рф новий пакет санкцій за інцидент із дроном у Румунії Сьогодні 13:14 — Світ

ЄС обрушить на рф новий пакет санкцій за інцидент із дроном у Румунії

Інцидент із ударом російського безпілотника по багатоповерхівці в Румунії викликав негайне і широке засудження з боку лідерів ЄС.

Так, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що «російська агресивна війна перейшла ще одну межу». Вона додала, що ЄС «продовжуватиме посилювати тиск на росію» і «готує 21-й пакет санкцій».

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас назвала цей інцидент «кричущим і серйозним порушенням суверенітету Румунії та європейського повітряного простору».

«росія давно перестала поважати кордони. Москві не можна дозволяти безкарно порушувати європейський повітряний простір», — підкреслила вона.

Президент Литви Гітанас Науседа також рішуче засудив «огидний удар російського безпілотника», назвавши його «кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії».

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що поговорив з президентом Румунії про інцидент, що стався вночі, запевнивши його в «абсолютній солідарності» НАТО.

«Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників. Ми продовжимо нарощувати нашу готовність до стримування та захисту від будь-якої загрози, зокрема з боку безпілотників», — сказав він.

Він також засудив «безрозсудну поведінку» росії, зазначивши, що вона становить небезпеку для всього НАТО.

«Вони продовжують завдавати ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі по всій Україні. І вчорашній вечір ще раз показав, що наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном», — сказав він.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.