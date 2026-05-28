Ірландія запускає нову програму на проживання для українців

Прапор Ірландії

Ірландія готує нову схему для осіб, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Влада хоче дати частині українців можливість залишитися довше, але вже за новими правилами і вимогами.

Нова програма має запрацювати вже восени 2026 року. Її анонсувало Міністерство юстиції, внутрішніх справ і міграції.

Що передбачає нова схема

Новий механізм називатиметься Temporary Protection Transition Scheme. Дозвіл на проживання надаватимуть на базі статусу Stamp 4.

Його видаватимуть:

на термін до 2 років;

із можливістю подальшого продовження ще на 2 роки.

Час перебування за цим дозволом зараховуватиметься для майбутнього отримання громадянства Ірландії через натуралізацію.

Також дозвіл поширюватиметься на всю сім’ю, яка проживала в Ірландії в межах тимчасового захисту.

Подати заявку на новий статус планують дозволити з вересня 2026 року.

Які умови потрібно виконати

Для отримання нового дозволу необхідно відповідати кільком критеріям.

Серед основних вимог:

проживати в Ірландії щонайменше один рік у статусі тимчасового захисту;

працювати або вести самозайнятість не менше шести місяців;

мати річний дохід від €29 432.

Крім того, на момент подання заявки людина не повинна користуватися державним житлом або програмами розміщення, які фінансує держава.

Йдеться, зокрема, про:

комерційне житло для біженців;

модульні містечка;

проживання за програмою Accommodation Recognition Payment.

Одночасно два статуси мати не можна

Влада Ірландії уточнила, що отримати новий дозвіл і водночас залишатися у статусі тимчасового захисту не вийде.

Після переходу на Stamp 4 людина більше не зможе мати інший імміграційний статус паралельно.

Для чого вводять нові правила

В уряді пояснюють, що нова схема має:

стимулювати людей активніше працювати;

заохочувати до навчання та підвищення кваліфікації;

допомогти перейти до самостійного життя без державної підтримки.

Також це має дати більше визначеності людям напередодні завершення дії тимчасового захисту.

Детальні умови подання заявки та процедуру оформлення влада Ірландії обіцяє оприлюднити у вересні 2026 року.

