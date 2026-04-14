Літні подорожі під загрозою: у ЄС стрімко закінчується авіапальне

У Європі назріває дефіцит авіаційного пального: без нових постачань частина країн може залишитися без нього вже за 8−10 днів, а літній сезон авіаперельотів опиняється під загрозою.

Як пише видання Corriere della Sera , у низці країн запаси гасу можуть вичерпатися вже за 8−10 днів, а загалом наявних обсягів — навіть із урахуванням останніх поставок із Перської затоки — може вистачити лише до другої-третьої декади травня.

Джерела в європейських структурах зазначають, що лише дві країни мають резерви на 90 днів, тоді як більшість не витримає кризи довше ніж місяць. В окремих державах, зокрема у Східній Європі, ситуація ще критичніша — там запаси можуть закінчитися менш ніж за два тижні. Попри це, офіційно проблему не коментують.

Ситуацію ускладнює залежність Європи від імпорту: близько 43% авіаційного пального надходить із Перської затоки. Через перебої з проходом танкерів у районі Ормузької протоки континент уже стикається з різким скороченням поставок напередодні пікового сезону перевезень. Водночас європейські нафтопереробні заводи працюють на межі можливостей, що виключає швидке нарощування виробництва.

За даними видання, деякі аеропорти вже запроваджують обмеження на заправку літаків або надають пріоритет регулярним рейсам, відмовляючись обслуговувати приватні. Внутрішні комунікації між постачальниками та авіакомпаніями також свідчать про зростання напруженості з ресурсами.

Травень може стати вирішальним: якщо нові поставки не надійдуть, країни почнуть використовувати стратегічні резерви, після чого можливі обмеження або зупинка постачання пального в окремих аеропортах. В Італії, за попередніми оцінками, запасів вистачить на 30−60 днів, і, як заявив президент Assaeroporti Карло Боргомео, їх гарантовано достатньо щонайменше до кінця травня.

Додатковим фактором ризику стала логістика: навіть у разі стабілізації ситуації в Ормузькій протоці знадобляться тижні, а для великих танкерів — до двох місяців, щоб доставити паливо до Європи. До того ж перевізники наголошують на високій вартості страхування суден.

Наразі єдиною альтернативою для ЄС залишаються поставки зі США, однак їхня ціна та умови поки невідомі. Найближчими днями у Брюсселі планують оцінити реальні обсяги запасів і визначити можливі кроки для пом’якшення кризи, зокрема механізми розподілу пального між країнами.

