Світові авіакомпанії підвищують тарифи та скорочують потужності Сьогодні 08:33 — Світ

Світові авіакомпанії почали підвищувати тарифи та скорочувати потужності, щоб впоратися з раптовим зростанням цін на нафту, але здатність галузі залишатися прибутковою може залежати від того, чи відмовляться споживачі від польотів, оскільки витрати на бензин загрожують бюджетам домогосподарств.

Про це пише reuters

До початку минулого місяця конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном авіаційна галузь прогнозувала рекордний прибуток у розмірі 41 мільярда доларів у 2026 році, але подвоєння цін на реактивне паливо поставило це під загрозу та змусило перевізників переглянути свої мережі та стратегії.

Перевізники, починаючи від United Airlines до Air New Zealand та скандинавська SAS оголосила про скорочення пропускної здатності та підвищення цін, тоді як інші запровадили паливні надбавки.

«Авіакомпанії стикаються з екзистенційним викликом», — сказав Рігас Доганіс, який колись очолював колишнього національного перевізника Греції Olympic Airways.

«Їм доведеться знизити тарифи, щоб стимулювати ослаблення попиту, тоді як вищі витрати на паливо спонукатимуть їх до підвищення тарифів. Ідеальний шторм», — сказав Доганіс, який зараз очолює лондонську консалтингову фірму Airline Management Group.

Минулого року галузь повідомила про рекордний світовий пасажиропотік, який відновився приблизно на 9% порівняно з допандемічним рівнем, навіть попри постійні проблеми з ланцюгом поставок, які вплинули на постачання нових літаків.

У кого найбільші проблеми

Найбільше труднощів можуть зазнати лоукост-перевізники, враховуючи, що їхні пасажири більш чутливі до ціни, ніж корпоративні клієнти та заможні споживачі.

Нафтовий шок

Близькосхідний конфлікт — це четвертий нафтовий шок для авіаційної галузі з початку століття.

Один був у 2007−2008 роках, до того, як світова фінансова криза знизила попит, інший — після Арабської весни приблизно ​2011 року, і третій — після того, як спалахнула війна між росією та Україною ​у 2022 році.

Ден Тейлор, керівник консалтингового відділу авіаційної консалтингової фірми IBA, заявив, що очікується, що нинішній нафтовий шок збільшить розрив між фінансово сильними та слабшими авіакомпаніями.

