Венеція відновила туристичний збір
Венеція відновила стягнення з туристів плати за в’їзд у розмірі 10 євро. Плата за одноденні поїздки діятиме протягом 60 днів — до кінця липня.
Про це повідомляє dpa.
Який туристичний збір платитимуть туристи у Венеції
Як зазначається, туристи, які зроблять «бронювання» заздалегідь — щонайменше за три дні перед поїздкою — заплатять лише 5 євро. Гості, які залишаються у місті на ніч, муситимуть сплачувати лише туристичний збір за кожну ніч перебування.
Ця суперечлива схема, оголошена експериментальною, впроваджується у Венеції вже третій рік і навіть була розширена — у 2024 році вона діяла лише 29 днів.
Минулого року було зареєстровано 720 000 «одноденних відвідувачів», що принесло Венеції близько 5,4 мільйона євро. Втім, багато хто ухиляється від сплати збору, а перевірки поки що проводяться нечасто.
Ці кошти призначені для покращення управління масовим туризмом у місті.
На думку критиків, вхідний збір навряд чи відлякає туристів від поїздки до Венеції, оскільки місто і так є дорогим.
На сьогодні в історичному центрі Венеції проживають близько 50 000 людей, що менше, ніж кількість місць у міських готелях.
Також за темою
У Грузії продовжили медичну та фінансову допомогу українським біженцям на три місяці
Ще одній галузі в росії загрожують масові банкрутства
МВФ попередив про здорожчання продуктів: хто постраждає найбільше
Катар готує до запуску найбільший у світі завод зі зрідження газу
Нафтові резерви США зросли: дані Міненерго суттєво розійшлися з прогнозами