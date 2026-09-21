Віза в США для українців у 2026 році — як пройти всі етапи Сьогодні 20:05 — Світ Подача документів на візу

Поїздка до США для українців у 2026 році потребує заздалегідь оформленої візи, а сам процес може зайняти кілька місяців через обмежену кількість доступних слотів на співбесіди. Найпоширеніший варіант для туристичних і ділових поїздок — віза B-1/B-2, яка для громадян України може видаватися на 10 років.

Розповідаємо, яку візу обрати, де подавати документи, скільки це коштує та як підготуватися до співбесіди.

Яка віза потрібна для поїздки до США

Для короткострокової поїздки до США використовують дві основні категорії неімміграційних віз:

B-1 — для ділових поїздок, зокрема участі в конференціях та виставках;

B-2 — для туризму, відвідування родичів, короткострокового лікування чи навчання.

Також можна оформити комбіновану B-1/B-2, яка охоплює обидві цілі поїздки. Для громадян України така віза має термін дії до 120 місяців, тобто 10 років, та передбачає багаторазові в’їзди.

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Водночас термін дії візи не означає, що людина може безперервно перебувати у США протягом 10 років. Тривалість конкретного перебування визначається під час в’їзду до країни.

Де українцям подаватися на візу

Українці переважно оформлюють неімміграційні візи за кордоном. При цьому з 2025 року діють окремі правила щодо місця подачі.

Держдепартамент США зазначає, що заявники на неімміграційні візи мають записуватися на співбесіду в посольстві або консульстві США у країні свого громадянства або проживання. Якщо людина подається в іншій країні, їй може бути складніше отримати візу.

Для українців у матеріалі вказані консульства США у Польщі:

Варшава — Aleje Ujazdowskie 29/31;

Краків — Stolarska 9.

Посольство США в Києві працює з обмеженнями щодо неімміграційних віз, тому перед подачею варто перевіряти актуальні правила та доступність запису.

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Термін очікування залежить від конкретного консульства, сезону та завантаженості. Держдепартамент США також наголошує, що час очікування відрізняється залежно від місця подачі та категорії візи, тому подаватися варто завчасно.

Як оформити візу до США: покроково

Процедура складається з кількох основних етапів:

Визначити тип візи — B-1, B-2 або B-1/B-2. Заповнити анкету DS-160 англійською мовою. Зареєструватися в системі для подачі документів та сплатити консульський збір. Обрати доступну дату співбесіди. Підготувати необхідні документи. Прийти на співбесіду до консульства.

Як проходить співбесіда

Співбесіда зазвичай є короткою. Консул уточнює мету поїздки, обставини заявника та інші обставини, необхідні для ухвалення рішення щодо візи.

Важливо відповідати на запитання чесно та по суті. Заявнику варто бути готовим пояснити мету поїздки та свої обставини.

Скільки коштує віза до США

Консульський збір за неімміграційну візу категорії B становить $185. Він є неповеротним — його сплачують за розгляд заяви незалежно від результату.

До цієї суми потрібно додати витрати, пов’язані з поїздкою до місця співбесіди, якщо заявник подається за кордоном. Це можуть бути витрати на дорогу, проживання та харчування.

Які документи потрібні

Для оформлення візи варто підготувати:

закордонний паспорт;

підтвердження заповнення анкети DS-160;

підтвердження сплати консульського збору;

фотографію, якщо її завантаження під час заповнення DS-160 не вдалося;

підтвердження запису на співбесіду.

Держдепартамент США також рекомендує мати документи, які можуть підтвердити обставини поїздки. Зокрема, це можуть бути банківські виписки, довідка з роботи, документи про бізнес, підтвердження майнових чи інших зв’язків із країною проживання, а також запрошення від родичів або друзів у США, якщо воно є.

Для ділової поїздки можуть знадобитися додаткові документи, наприклад запрошення від американських партнерів.

Що врахувати перед співбесідою

Заявнику варто заздалегідь перевірити актуальні правила конкретного консульства та доступність запису. Час очікування на співбесіду може змінюватися, тому не варто планувати подачу безпосередньо перед поїздкою.

Також важливо:

відповідати на запитання коротко, чесно та по суті;

мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки та обставини заявника;

заздалегідь перевірити правила щодо речей, які дозволено приносити до консульства;

якщо подача відбувається не в країні проживання, враховувати особливості такого звернення.