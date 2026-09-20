10 найкращих міст світу для піших прогулянок
Найзручнішим містом світу для піших прогулянок у 2026 році стала Кордова в Іспанії. До списку також увійшли міста Італії, Монако, Естонії, Туреччини, Боснії і Герцеговини, Японії та Канади.
У рейтингу Skyscanner експерти оцінили міста за відстанню між головними пам’ятками, кількістю пішохідних маршрутів, безпекою, якістю повітря та іншими показниками.
ТОП-10 міст світу, які найзручніше досліджувати пішки
У фінальний рейтинг Skyscanner увійшли як компактні європейські міста, так і напрямки в Японії та Канаді. Сім із десяти позицій посіли міста Європи.
Кордова в Іспанії отримала найвищу оцінку Skyscanner завдяки компактному історичному центру та невеликим відстаням між головними пам’ятками. Більшість ключових локацій тут можна поєднати в одну прогулянку без громадського транспорту.
Серед головних місць — Мескіта-Катедраль, історичний єврейський квартал Ла-Худерія, Алькасар християнських королів і Римський міст через Гвадалквівір.
Історичний центр Кордови входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та вважається одним із найбільших старих міських центрів Європи.
За даними Skyscanner, маршрут між основними туристичними точками займає близько 26 хвилин, або приблизно 2 730 кроків.
У місті та його околицях також нараховується близько 29 пішохідних маршрутів, тому Кордова підходить не лише для короткого сіті-брейку, а й для більш неспішного знайомства з регіоном.
Ще одна перевага міста — велика кількість вузьких пішохідних вулиць, внутрішніх двориків та площ, де автомобільний рух обмежений або мінімальний. Це робить центр зручним для прогулянок навіть без спеціального маршруту.
ТОП-10 міст світу, які найзручніше досліджувати пішки:
- Кордова, Іспанія— головні пам’ятки можна обійти приблизно за 26 хвилин. Між ними турист проходить близько 2 730 кроків. У місті та околицях є 29 пішохідних маршрутів.
- Нагасакі, Японія — компактне місто з історичними кварталами, музеями та оглядовими майданчиками, які зручно поєднувати в один пішохідний маршрут.
- Хіросіма, Японія — між основними пам’ятками доведеться пройти близько 3 959 кроків. У місті налічується 771 туристична атракція.
- Реджо-Калабрія, Італія- основні туристичні місця можна обійти приблизно за 25 хвилин і 2 321 крок. Місто також має довгу набережну з видом на Мессінську протоку та Етну.
- Монте-Карло, Монако — невелика площа міста дозволяє легко поєднувати прогулянки між казино, портом, садами та історичними кварталами.
- Тарту, Естонія — компактний університетський центр із пішохідним Старим містом, набережною річки Емайигі та великою кількістю культурних локацій.
- Бурса, Туреччина — місто добре показало себе не лише за загальною зручністю для прогулянок, а й за доступністю міського простору.
- Больцано, Італія — головні міські пам’ятки можна оглянути приблизно за годину. У Больцано та навколо нього нарахували 505 пішохідних маршрутів, а серед міст рейтингу воно отримало найкращий показник безпеки.
- Сараєво, Боснія і Герцеговина — компактний центр дозволяє пішки дістатися до Башчаршії, Латинського мосту, міської ратуші та музеїв.
- Вікторія, Канада — єдиний канадський напрямок у першій десятці рейтингу.
Рейтинг показує, що зручне для піших прогулянок місто не обов’язково має бути класичним туристичним мегаполісом.
Навпаки, серед лідерів багато компактних напрямків, де основні пам’ятки розташовані близько одна до одної, а значну частину поїздки можна провести без метро, автобусів чи таксі.
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