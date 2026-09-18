Нові санкції США проти росії: які країни можуть зіткнутися з митами

«Пекельні санкції» США проти росії передбачають широкий спектр обмежень для компаній, які допомагають рф їх обходити.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк.
Енергетичний сектор
За його словами, одним із головних напрямів є енергетичний сектор. Закон передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100% на імпорт із країн, які залишаються серед п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій.
Власюк зазначив, що за вісім місяців поточного року Китай імпортував із росії 585 млн барелів сирої нафти, Індія — 453 млн барелів, а Туреччина — 44 млн барелів. За його словами, саме ці країни потенційно можуть стати об’єктами застосування тарифів.
До цього переліку після оновлення даних можуть потрапити Угорщина та Словаччина.
Водночас закон передбачає окремі винятки, а президент США матиме право відмовитися від застосування тарифів за згодою Конгресу.
«Водночас ЄС уже ухвалив поетапну заборону імпорту російського газу: для LNG за довгостроковими контрактами основна дата припинення з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного газу за довгостроковими контрактами з 30 вересня 2027 року», — повідомив уповноважений президента.
Тому ризик застосування американських тарифів до європейських покупців залежатиме від виконання країнами зобов’язань щодо скорочення імпорту.
Постачання нафтопродуктів
Важливим фактором є постачання нафтопродуктів із третіх країн, які допомагають росії компенсувати дефіцит пального після ударів по її НПЗ.
За вісім місяців цього року до рф або в її напрямку морським шляхом надійшло 673 тисячі барелів бензину з Індії, 325 тисяч — із Марокко, 309 тисяч — із Туреччини та 186 тисяч барелів дизеля з Єгипту.
«Саме від того, як адміністрація США використає надані законом повноваження, залежатиме його практичний ефект для російських доходів і можливостей обходити санкції, а відтак — спроможності росії фінансувати війну проти України та розробляти власні технологічні рішення для її ведення», — підкреслив Власюк.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії. Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні. Після схвалення обома палатами Конгресу документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.