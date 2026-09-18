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Нові санкції США проти росії: які країни можуть зіткнутися з митами

Світ
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«Пекельні санкції» проти рф
«Пекельні санкції» проти рф
«Пекельні санкції» США проти росії передбачають широкий спектр обмежень для компаній, які допомагають рф їх обходити.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк.

Енергетичний сектор

За його словами, одним із головних напрямів є енергетичний сектор. Закон передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100% на імпорт із країн, які залишаються серед п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій.
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Власюк зазначив, що за вісім місяців поточного року Китай імпортував із росії 585 млн барелів сирої нафти, Індія — 453 млн барелів, а Туреччина — 44 млн барелів. За його словами, саме ці країни потенційно можуть стати об’єктами застосування тарифів.
До цього переліку після оновлення даних можуть потрапити Угорщина та Словаччина.
Водночас закон передбачає окремі винятки, а президент США матиме право відмовитися від застосування тарифів за згодою Конгресу.
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Імпорт газу в ЄС

Окремо Власюк звернув увагу на постачання російського скрапленого природного газу (LNG) до Європи.
За січень-серпень лідерами за обсягами імпорту були три країни ЄС. Франція придбала 4,3 млн тонн російського LNG, Бельгія — 3,06 млн тонн, а Іспанія — 2,77 млн тонн.
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«Водночас ЄС уже ухвалив поетапну заборону імпорту російського газу: для LNG за довгостроковими контрактами основна дата припинення з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного газу за довгостроковими контрактами з 30 вересня 2027 року», — повідомив уповноважений президента.
Тому ризик застосування американських тарифів до європейських покупців залежатиме від виконання країнами зобов’язань щодо скорочення імпорту.

Постачання нафтопродуктів

Важливим фактором є постачання нафтопродуктів із третіх країн, які допомагають росії компенсувати дефіцит пального після ударів по її НПЗ.
За вісім місяців цього року до рф або в її напрямку морським шляхом надійшло 673 тисячі барелів бензину з Індії, 325 тисяч — із Марокко, 309 тисяч — із Туреччини та 186 тисяч барелів дизеля з Єгипту.
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«Тому посилення контролю за компаніями, перевізниками, страховиками та фінансовими посередниками, які забезпечують такі поставки, є суттєвим для ефективності санкційної політики», — наголосив Власюк.
Основною метою енергетичної складової закону, за словами Власюка, є зниження доходів росії та створення економічних ризиків для компаній, які співпрацюють із нею.

Санкції проти російського ВПК

Для України ухвалення цього закону відкриває можливість домагатися санкцій проти компаній і посередників, які допомагають росії отримувати компоненти та технології для виробництва зброї.
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«Саме від того, як адміністрація США використає надані законом повноваження, залежатиме його практичний ефект для російських доходів і можливостей обходити санкції, а відтак — спроможності росії фінансувати війну проти України та розробляти власні технологічні рішення для її ведення», — підкреслив Власюк.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії. Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні. Після схвалення обома палатами Конгресу документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.
За матеріалами:
РБК-Україна
Санкції
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