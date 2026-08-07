Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна Сьогодні 08:30

Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про розширення санкцій проти росії. До санкційного списку додали ще 19 суб’єктів.

Про це йдеться в документі британського МЗС, повідомляє «Європейська правда».

Серед доданих до санкційного списку — 13 фізичних та юридичних осіб і шість суден, яких звинувачують у підтримці росії або перевезенні російських енергетичних продуктів.

Які російські банки потрапили під санкції

Санкції у вигляді замороження активів, обмеження доступу до трастових послуг та заборони обіймати керівні посади запровадили проти шести російських фінансових установ:

«Озон-Банк»;

російського експортно-імпортного банку;

«Центр-Інвест-Банку»;

«Реаліст-Банку»;

банку «Ставр»;

«Телепорт-Банку».

Британським фінансовим установам також заборонено підтримувати кореспондентські банківські відносини із зазначеними банками або здійснювати розрахунки на їхні рахунки, з них чи через них.

Які компанії потрапили до санкційного списку

Компанія Northern Engineering LLC потрапила під санкції через діяльність у стратегічно важливому енергетичному секторі росії.

Індійську компанію Frion Ship Management LLP внесли до списку через потенційне сприяння продажу танкера для перевезення скрапленого природного газу Arctic Express у власність і під контроль росії.

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Чотири російські компанії — «Металлкомплект», «Ніком», «Промсіз» та «Технолюкс» — зазнали санкцій за постачання товарів або технологій, які можуть сприяти дестабілізації України або загрожувати її територіальній цілісності.

До списку також увійшов громадянин росії, власник хімічної компанії «Сілтрон» Александр Жданов. Проти нього запровадили замороження активів, заборону на поїздки, обмеження щодо довірчих послуг та заборону обіймати посаду директора.

Які судна потрапили під санкції

До санкційного списку у сфері судноплавства та торгівлі внесли шість суден: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.

Велика Британія заявила, що судно Arctic Express під російським прапором перевозило скраплений природний газ російського походження до третьої країни. Інші п’ять суден звинувачуються у перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження до третіх країн.

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Цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, їх можуть затримати або змусити покинути територію. Також заборонено надавати їм технічні, екіпажні, експлуатаційні, фрахтувальні, брокерські або фінансові послуги.

Європейська правда За матеріалами:

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