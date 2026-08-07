0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна

78
Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна
Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна
Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про розширення санкцій проти росії. До санкційного списку додали ще 19 суб’єктів.
Про це йдеться в документі британського МЗС, повідомляє «Європейська правда».
Серед доданих до санкційного списку — 13 фізичних та юридичних осіб і шість суден, яких звинувачують у підтримці росії або перевезенні російських енергетичних продуктів.

Які російські банки потрапили під санкції

Санкції у вигляді замороження активів, обмеження доступу до трастових послуг та заборони обіймати керівні посади запровадили проти шести російських фінансових установ:
  • «Озон-Банк»;
  • російського експортно-імпортного банку;
  • «Центр-Інвест-Банку»;
  • «Реаліст-Банку»;
  • банку «Ставр»;
  • «Телепорт-Банку».
Британським фінансовим установам також заборонено підтримувати кореспондентські банківські відносини із зазначеними банками або здійснювати розрахунки на їхні рахунки, з них чи через них.
Місце для вашої реклами

Які компанії потрапили до санкційного списку

Компанія Northern Engineering LLC потрапила під санкції через діяльність у стратегічно важливому енергетичному секторі росії.
Індійську компанію Frion Ship Management LLP внесли до списку через потенційне сприяння продажу танкера для перевезення скрапленого природного газу Arctic Express у власність і під контроль росії.
Читайте також
Чотири російські компанії — «Металлкомплект», «Ніком», «Промсіз» та «Технолюкс» — зазнали санкцій за постачання товарів або технологій, які можуть сприяти дестабілізації України або загрожувати її територіальній цілісності.
До списку також увійшов громадянин росії, власник хімічної компанії «Сілтрон» Александр Жданов. Проти нього запровадили замороження активів, заборону на поїздки, обмеження щодо довірчих послуг та заборону обіймати посаду директора.

Які судна потрапили під санкції

До санкційного списку у сфері судноплавства та торгівлі внесли шість суден: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.
Велика Британія заявила, що судно Arctic Express під російським прапором перевозило скраплений природний газ російського походження до третьої країни. Інші п’ять суден звинувачуються у перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження до третіх країн.
Читайте також
Цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, їх можуть затримати або змусити покинути територію. Також заборонено надавати їм технічні, екіпажні, експлуатаційні, фрахтувальні, брокерські або фінансові послуги.
За матеріалами:
Європейська правда
СанкціїБанки світу
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems