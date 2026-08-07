Санкції проти росії: Британія додала до списку банки, компанії та судна

Чотири російські компанії — «Металлкомплект», «Ніком», «Промсіз» та «Технолюкс» — зазнали санкцій за постачання товарів або технологій, які можуть сприяти дестабілізації України або загрожувати її територіальній цілісності.
До списку також увійшов громадянин росії, власник хімічної компанії «Сілтрон» Александр Жданов. Проти нього запровадили замороження активів, заборону на поїздки, обмеження щодо довірчих послуг та заборону обіймати посаду директора.
Які судна потрапили під санкції
До санкційного списку у сфері судноплавства та торгівлі внесли шість суден: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.
Велика Британія заявила, що судно Arctic Express під російським прапором перевозило скраплений природний газ російського походження до третьої країни. Інші п’ять суден звинувачуються у перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження до третіх країн.
Цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, їх можуть затримати або змусити покинути територію. Також заборонено надавати їм технічні, екіпажні, експлуатаційні, фрахтувальні, брокерські або фінансові послуги.