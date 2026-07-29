ЄС готує новий пакет санкцій, під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній Сьогодні 12:28

Новий пакет санкцій підготувала Європейська служба зовнішніх дій

Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1,6 тис. компаній, які, за оцінками Брюсселя, сприяють веденню росією війни проти України. Якщо пакет буде схвалений, він стане найбільшим за кількістю юридичних осіб, включених до санкційних списків, від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Які компанії можуть потрапити під санкції

За словами співрозмовників агентства, сукупний річний оборот компаній, які пропонується включити до санкційного списку, перевищує 20 млрд доларів, а загальна кількість їхніх працівників становить понад 265 тис. осіб.

У разі ухвалення нового пакета кількість юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС через війну росії проти України, зросте приблизно на 50%.

Для набуття чинності санкції мають бути одноголосно схвалені всіма державами-членами ЄС.

Що передбачає новий санкційний пакет

Новий пакет санкцій підготувала Європейська служба зовнішніх дій (EEAS). На відміну від попередніх пакетів, він спрямований не проти окремих товарів чи цілих галузей економіки, а проти конкретних компаній. Документ готували протягом кількох місяців. Його мета — включити до санкційного списку ті елементи російського військово-промислового комплексу, які досі не потрапили під обмеження.

Водночас очікується, що економічний ефект від нового пакета буде меншим, ніж від попередніх санкцій, які стосувалися нафтової галузі та банківської системи росії.

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За даними Bloomberg, останнім часом ЄС дедалі складніше погоджує нові санкційні пакети, оскільки окремі держави домагаються винятків для мінімізації негативних економічних наслідків. Так, під час підготовки 21-го пакета санкцій Євросоюз пом’якшив низку запропонованих обмежень. Серед іншого було скорочено пропозицію щодо заборони перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн після заперечень з боку Греції.

Крім того, Франція та Італія наполягли на пом’якшенні пропозиції щодо заборони в’їзду до ЄС колишнім російським військовослужбовцям. Також окремі країни заблокували можливе запровадження заборони на імпорт деяких видів російської риби, зокрема тріски та мінтая.

Коли можуть ухвалити нові обмеження

Джерела агентства повідомили, що найближчими тижнями документ планують передати країнам ЄС для вивчення. Це має дати державам-членам достатньо часу для розгляду пропозицій. Очікується, що остаточне рішення можуть ухвалити під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у жовтні.

Окремо Євросоюз готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. За словами співрозмовників агентства, ці санкції також можуть бути затверджені восени.

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