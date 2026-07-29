Понад 1000 українських компаній оштрафували за те, що вони не подали відомості про свій транспорт до ТЦК — Опендатабот
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Від початку року українським підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за неподання інформації про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому 94% нарахованих сум уже сплачено або примусово стягнуто до бюджету.
Українські підприємства зобов’язані повідомляти ТЦК про транспортні засоби, які перебувають на їхньому балансі. Підприємства двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня — мають подавати до ТЦК відомості про наявність і технічний стан транспорту. Навіть без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.
З 2014 року постанови за неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП отримали 1 047 компаній. Із них 87% санкцій наклали вже після початку повномасштабного вторгнення.
За цей період постанови винесли щодо 916 посадових осіб, відповідальних за подання звітності, зокрема директорів та бухгалтерів.
До початку повномасштабної війни ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік. У 2022 році їхня кількість зросла у 1,5 раза, а у 2023 році — майже у шість разів.
Тенденція до зростання зберігається й надалі. За перші п’ять місяців 2026 року було винесено 263 постанови, що майже дорівнює показнику за весь 2025 рік, коли їх було 278. За цей період бізнесу нарахували понад 7 млн грн штрафів, з яких 94% уже сплачено або примусово стягнуто.
Скільки коштів уже сплатив бізнес
Загалом від початку повномасштабної війни підприємства сплатили або з них стягнули 16,64 млн грн, що становить 83% від загальної суми нарахованих штрафів. Для порівняння, упродовж попередніх восьми років було нараховано 253,3 тис. грн штрафів, із яких сплатили або стягнули 189,7 тис. грн.
У 2025 році рівень погашення становив 72%, тоді як до початку повномасштабного вторгнення сплачували або стягували близько 75% таких штрафів.
Де штрафують найчастіше
До 2022 року відповідальність за неподання інформації фактично застосовували лише у чотирьох регіонах. Зокрема, 95% постанов припадало на Полтавську область — 124 випадки. Окремі постанови також фіксували у Харківській області, Одеській області та Києві.
Після початку повномасштабної війни найбільше постанов винесли у Київській області — 173. Далі йдуть Черкаська область — 163 постанови, Волинська область — 89 та Київ — 81. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов, винесених за цей період.
Водночас на Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не зафіксовано жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях був лише один такий випадок.
Коли штраф можуть не накласти
Не кожна постанова завершується штрафом. Якщо посадова особа підтвердить поважні причини неподання звіту — лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини — ТЦК можуть не накладати стягнення.