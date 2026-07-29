Понад 1000 українських компаній оштрафували за те, що вони не подали відомості про свій транспорт до ТЦК — Опендатабот Сьогодні 11:02

Українські підприємства зобов'язані повідомляти ТЦК про транспортні засоби, які перебувають на їхньому балансі

Від початку року українським підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за неподання інформації про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому 94% нарахованих сум уже сплачено або примусово стягнуто до бюджету.

Про це повідомляє Опендатабот.

Українські підприємства зобов’язані повідомляти ТЦК про транспортні засоби, які перебувають на їхньому балансі. Підприємства двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня — мають подавати до ТЦК відомості про наявність і технічний стан транспорту. Навіть без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Скільки компаній отримали постанови

З 2014 року постанови за неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП отримали 1 047 компаній. Із них 87% санкцій наклали вже після початку повномасштабного вторгнення.

За цей період постанови винесли щодо 916 посадових осіб, відповідальних за подання звітності, зокрема директорів та бухгалтерів.

Скільки компаній отримали постанови, opendatabot.ua

До початку повномасштабної війни ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік. У 2022 році їхня кількість зросла у 1,5 раза, а у 2023 році — майже у шість разів.

Тенденція до зростання зберігається й надалі. За перші п’ять місяців 2026 року було винесено 263 постанови, що майже дорівнює показнику за весь 2025 рік, коли їх було 278. За цей період бізнесу нарахували понад 7 млн грн штрафів, з яких 94% уже сплачено або примусово стягнуто.

Бізнесу нарахували понад 7 млн грн штрафів, opendatabot.ua

Скільки коштів уже сплатив бізнес

Загалом від початку повномасштабної війни підприємства сплатили або з них стягнули 16,64 млн грн, що становить 83% від загальної суми нарахованих штрафів. Для порівняння, упродовж попередніх восьми років було нараховано 253,3 тис. грн штрафів, із яких сплатили або стягнули 189,7 тис. грн.

У 2025 році рівень погашення становив 72%, тоді як до початку повномасштабного вторгнення сплачували або стягували близько 75% таких штрафів.

Скільки коштів уже сплатив бізнес, opendatabot.ua

Де штрафують найчастіше

До 2022 року відповідальність за неподання інформації фактично застосовували лише у чотирьох регіонах. Зокрема, 95% постанов припадало на Полтавську область — 124 випадки. Окремі постанови також фіксували у Харківській області, Одеській області та Києві.

Після початку повномасштабної війни найбільше постанов винесли у Київській області — 173. Далі йдуть Черкаська область — 163 постанови, Волинська область — 89 та Київ — 81. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов, винесених за цей період.

Водночас на Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не зафіксовано жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях був лише один такий випадок.

Коли штраф можуть не накласти

Не кожна постанова завершується штрафом. Якщо посадова особа підтвердить поважні причини неподання звіту — лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини — ТЦК можуть не накладати стягнення.

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