Які українці в Польщі повинні актуалізувати свої документи до 31 серпня

Громадяни України, які отримали номер PESEL зі статусом UKR лише на підставі заяви (без пред’явлення дійсного проїзного документа), повинні надати чинний паспорт до адміністрації гміни до 31 серпня 2026 року.
Раніше ми писали, що попри формалізовану процедуру отримання карти побиту, на практиці чимало труднощів виникає не через систему, а через помилки самих заявників.
Неправильно заповнені документи, несвоєчасне оновлення даних або приховування важливої інформації можуть призвести до затримок, додаткових перевірок чи навіть до закриття справи.
Найпоширеніші проблеми пов’язані з неуважністю до формальних вимог. Люди часто неповністю заповнюють анкету — пропускають окремі розділи або не вносять усіх необхідних даних. По-друге, поширеною проблемою є ненадання документів у встановлені терміни або ігнорування запитів від ужонду.