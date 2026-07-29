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Які українці в Польщі повинні актуалізувати свої документи до 31 серпня

Особисті фінанси
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Які українці в Польщі повинні актуалізувати свої документи до 31 серпня
Які українці в Польщі повинні актуалізувати свої документи до 31 серпня
Громадяни України, які отримали номер PESEL зі статусом UKR лише на підставі заяви (без пред’явлення дійсного проїзного документа), повинні надати чинний паспорт до адміністрації гміни до 31 серпня 2026 року.

Кого це стосується

Інформація актуальна, насамперед, для українів віком до 18 років, чия особа була раніше підтверджена на основі фотографій, прикріплених до паспортів їхніх батьків або опікунів, пише іnpoland.net.pl.
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Що треба зробити

В Управлінні у справах іноземців нагадали, якщо після отримання номера PESEL UKR громадяни України отримали новий паспорт, то дані в реєстрі також потрібно оновити.
Оновлення PESEL безкоштовне та не змінює номер, оновлюються лише особові дані.
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Якщо вчасно не актуалізувати дані

Буде втрачено статус UKR та тимчасовий захист на території Республіки Польща. Без дійсного номера PESEL UKR громадяни України не зможуть отримати посвідку на проживання CUKR.
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Раніше ми писали, що попри формалізовану процедуру отримання карти побиту, на практиці чимало труднощів виникає не через систему, а через помилки самих заявників.
Неправильно заповнені документи, несвоєчасне оновлення даних або приховування важливої інформації можуть призвести до затримок, додаткових перевірок чи навіть до закриття справи.
Найпоширеніші проблеми пов’язані з неуважністю до формальних вимог. Люди часто неповністю заповнюють анкету — пропускають окремі розділи або не вносять усіх необхідних даних. По-друге, поширеною проблемою є ненадання документів у встановлені терміни або ігнорування запитів від ужонду.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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