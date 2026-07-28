Адвокат пояснила, як підтвердити стаж без трудової книжки та що робити, якщо свідки за кордоном Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Адвокат пояснила, як підтвердити стаж без трудової книжки та що робити, якщо свідки за кордоном

Якщо трудова книжка згоріла або залишилась в окупації, а в електронному реєстрі немає даних про роки роботи до 2004-го. У такому випадку стаж довести складно, але реально.

Про це розповідла РБК-Україна адвокатка Діна Дрижакова, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group.

З 1 січня 2004 року стаж рахують за даними системи персоніфікованого обліку. За попередні роки орієнтуються на записи в трудовій книжці.

Якщо документа немає, або в ньому неточні чи неправильні дані, підтвердити періоди роботи можна іншими паперами. Це довідки установ, виписки з наказів, особові рахунки, відомості про зарплату, посвідчення та письмові трудові договори.

Окремо адвокат зауважила, що для підприємств на окупованій території є додаткова можливість.

«Якщо підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території, можливо підтвердити пільговий стаж не тільки довідками, які свідчать про особливий характер роботи, а й за даними з реєстру застрахованих осіб», — розповіла Дрижакова.

Якщо ж у трудовій книжці є виправлення або неточності за період до 2004 року, а підприємство розташоване на окупованій території, підтвердженням стажу займаються спеціальні комісії при головних управліннях Пенсійного фонду.

Хто може стати свідком

Порядок опитування свідків визначає постанова Кабміну від 1993 року. Територіальний орган Пенсійного фонду запрошує свідка протягом трьох робочих днів після звернення заявника.

Але вимоги до самих свідків доволі жорсткі:

їх має бути щонайменше двоє;

вони повинні знати заявника по спільній роботі на одному підприємстві чи в одній системі;

у свідків мають бути власні документи про роботу на цьому ж підприємстві за той самий період.

«Головне: свідки повинні мати документи про свою власну роботу на цьому підприємстві за той самий період, який підтверджують для вас», — зазначила адвокат.

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Свідчення з-за кордону

Найбільша складність виникає, коли колишні колеги виїхали в різні країни. За словами Дрижакової, письмові чи нотаріальні свідчення з-за кордону фонд в адміністративному порядку зазвичай не приймає.

Опитування проводять лише особисто працівники Пенсійного фонду. Свідок має фізично прийти до сервісного центру ПФУ в Україні з паспортом і власною трудовою книжкою.

«Навіть якщо свідок завірить свої показання у закордонного нотаріуса (і зробить апостиль/консульську легалізацію та переклад), органи ПФУ майже гарантовано відмовлять у зарахуванні стажу на цій підставі, посилаючись на відсутність у порядку № 637 механізму письмового/нотаріального опитування», — пояснила адвокат.

Що робити, якщо свідки за кордоном

Адвокат назвала два варіанти вирішення проблеми. Перший — звернення до суду з позовом проти ПФУ.

Свідок за кордоном може дати покази у суді через відеозв’язок, скориставшись системою Дія або консульською установою України. Він також може оформити письмову заяву, підпис на якій завіряють нотаріально з апостилем або в консульстві. Суд оцінює такі докази разом з іншими матеріалами справи.

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Другий варіант підходить, якщо свідок може ненадовго повернутися в Україну. Тоді він має право звернутися до будь-якого працюючого сервісного центру ПФУ, навіть не за місцем проживання, наприклад у Львівській чи Закарпатській області.

Альтернативні докази замість свідків

За словами Дрижакової, пошук свідків — це крайній захід. На практиці суди та ПФУ краще сприймають непрямі письмові докази.

Якщо підприємство ліквідували, документи могли передати до міських, районних чи обласних архівів. Довідки про зарплату за формою 132 та накази про прийняття чи звільнення підтверджують стаж без жодних свідків.

«Стаж можуть підтвердити навіть профспілкові квитки, якщо в них є відмітки про сплату внесків. Також підійдуть виписки з розрахункових книжок, письмові трудові договори, характеристики та перепустки», — додає юристка.

Алгоритм дій для людей, які втратили трудову книжку:

Подати заяву на пенсію з усіма наявними документами й отримати офіційну письмову відмову ПФУ Оформити заяви від закордонних свідків через консульство України — це дешевше і не потребує апостилю Оскаржити відмову фонду в окружному адміністративному суді.

«Судова практика ВП ВС та КАС ВС є стабільною: відсутність записів у реєстрі чи втрата архівів не за формою не повинна позбавляти громадянина права на пенсійне забезпечення, якщо фактичної роботи особа була позбавлена з незалежних від неї обставин (окупація, бойові дії)», — підсумувала Дрижакова.

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