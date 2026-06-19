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Які періоди стажу можуть не врахувати та чому (пояснення ПФ)

Особисті фінанси
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Які періоди стажу можуть не врахувати та чому (пояснення ПФ)
Які періоди стажу можуть не врахувати та чому (пояснення ПФ)
Які роки вашого стажу можуть не потрапити до пенсійного стажу, розповіла РБК-Україна заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Є періоди, які зараховують лише за певних умов і документів.

Що було до 2004 року

В Україні з 1 січня 2004 року діє система персоніфікованого обліку. Це електронна база, куди автоматично потрапляють дані про кожен сплачений страховий внесок.
За періоди до цієї дати такої бази не існувало. Тому стаж тих років підтверджують не внесками, а документами — за правилами, які діяли ще до 2004 року.
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Головний документ для старого періоду — трудова книжка. Якщо її немає або в ній не вистачає потрібного запису, ПФУ бере до уваги інші папери: довідки з місця роботи, навчання, служби чи з архівів.

Навчання

Роки на денній формі в університеті чи в аспірантурі можуть додати кілька років до загального стажу — якщо вони припадають саме на період до 2004 року.
До 1 січня 2004 року у страховий стаж зараховують періоди денного навчання у:
  • закладах вищої освіти (крім часу на підготовчому відділенні);
  • професійних навчально-виховних закладах;
  • закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
  • аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.
За той самий період до стажу також зараховують час догляду:
  • за людиною з інвалідністю I групи;
  • за дитиною з інвалідністю віком до 16 років;
  • за пенсіонером, який за висновком лікарів потребує постійного стороннього догляду або вже досяг 80 років;
  • а також час, коли непрацююча мати доглядає за малолітньою дитиною.

Стаж після 2004 року

Після впровадження персоніфікованого обліку правила змінилися. Стаж формується автоматично — на основі сплачених страхових внесків, а не довідок про навчання чи догляд.
Нагадаємо, 10 червня сплив термін оцифрування трудових книжок для подання в Пенсійний Фонд. Що робити працівнику, у якого паперова трудова книжка не буде відсканована та передана до Пенсійного фонду до цього часу? В ПФ пояснили, що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу.
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У відео на нашому YouTube-каналі розбираємо головні вимоги Пенсійного фонду України, пояснюємо, як самостійно завантажити документи через портал ПФУ та на які підступні помилки в записах варто звернути увагу вже зараз.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фондСтаж
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