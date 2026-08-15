Чи може роботодавець зменшити оклад без скорочення робочого дня — пояснення Сьогодні 11:22 — Особисті фінанси

На період дії воєнного стану встановлено спеціальні правила

Під час воєнного стану роботодавець може зменшити працівнику посадовий оклад, не скорочуючи тривалість робочого дня. Водночас таке рішення має відповідати вимогам трудового законодавства.

Про це пише Судово-юридична газета.

Якщо через воєнні дії або інші обставини зменшився обсяг роботи, роботодавець може змінити умови оплати праці. Зокрема, йдеться про зменшення посадового окладу без скорочення робочого часу.

Як роботодавець встановлює оклад

Відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю України, підприємства, установи та організації самостійно встановлюють форми й системи оплати праці, тарифні ставки, посадові оклади, надбавки, доплати та інші виплати.

Конкретний розмір посадового окладу роботодавець визначає відповідно до законодавства та внутрішніх документів підприємства.

За загальним правилом зміна окладу є зміною істотних умов праці. Згідно зі статтею 32 КЗпП, про такі зміни працівника необхідно було повідомити не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.

Водночас стаття 103 КЗпП передбачає, що про зміну чинних умов оплати праці в бік погіршення працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.

Що змінюється під час воєнного стану

На період дії воєнного стану встановлено спеціальні правила. Згідно зі статтею 3 Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має право змінювати істотні умови праці та умови оплати праці. При цьому працівника необхідно повідомити про такі зміни не пізніше моменту їх запровадження.

Таким чином, під час воєнного стану роботодавець може зменшити оклад через, зокрема, зменшення обсягу робіт або складну економічну ситуацію. При цьому працівник може продовжувати працювати повний робочий день.

Чи потрібна заява працівника

Заява працівника про зменшення окладу не є обов’язковою підставою для такої зміни. Ініціатором може виступати роботодавець, який має дотриматися передбаченої законом процедури та повідомити працівника про нові умови оплати праці до моменту їх запровадження.

Водночас воєнний стан не дає роботодавцю права довільно змінювати умови оплати праці. Такі зміни мають відповідати вимогам КЗпП та Закону № 2136-IX, а також положенням колективного договору та інших документів, які регулюють оплату праці на підприємстві.

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