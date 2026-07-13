Як підтвердити трудовий стаж, якщо підприємство ліквідоване (поради юриста) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як підтвердити трудовий стаж, якщо підприємство ліквідоване (поради юриста)

Ліквідація підприємства не означає, що людина втрачає право на стаж, який там напрацювала. Але процедура його підтвердження ускладнюється.

Юристка Тетяна Ященко, пояснила, які документи потрібні для підтвердження трудового стажу, де взяти довідку про зарплату для пенсії, якщо підприємство ліквідоване, і як убезпечити себе від таких проблем заздалегідь.

За словами партнерки Expatpro, юристки Тетяни Ященко , головним документом, що підтверджує трудовий стаж, залишається трудова книжка — паперова чи електронна. Отримати доступ до електронної версії громадяни можуть через вебпортал Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, тоді як паперова трудова книжка залишається на руках у працівника.

«Якщо з якихось причин у документі щось написано неправильно, а підприємство, яке це зробило, ліквідовано, тоді особа має звернутися до архівної установи, яка прийняла на зберігання справи цього ліквідованого підприємства», — пояснює експертка.

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Цей архів має розташовуватися за останнім місцезнаходженням підприємства. До архіву потрібно подати запит на отримання довідки про трудовий стаж. Подати його можна особисто, у довільній формі, але у запиті обов’язково мають бути такі відомості:

назва установи;

паспортні дані людини, яка подає запит;

дата і підпис;

чіткий зміст запиту — має бути вказано, що така-то особа (прізвище, ім’я, по батькові) просить надати довідку про її трудовий стаж, отриманий на підприємстві, із зазначенням його назви й бажано коду ЄДРПОУ.

Альтернативний варіант — надіслати запит поштою, хоча відповіді доведеться чекати довше, або подати документ через законного представника — адвоката чи особу за довіреністю.

Стандартний строк відповіді — 30 днів, однак, уточнює експертка, «у зв’язку з воєнним станом її можуть надавати і довше».

Втім, результат залежить від стану архіву.

«Людині пощастить, якщо в архівній установі будуть необхідні документи для надання довідки про трудовий стаж, бо насправді дуже часто у ній можуть бути не всі документи підприємства. Тобто підприємство могло неналежним чином вести записи, здати не всі документи, щось могло загубитися. І бувають випадки, що в архівній установі таку довідку надати не можуть», — зазначає юристка.

Загальний алгоритм дій у такому разі виглядає так:

отримані в архіві документи передають до Пенсійного фонду — він вирішує, чи достатньо їх для підтвердження стажу;

якщо документів недостатньо — крім трудової книжки, Пенсійному фонду можна надати додаткові документи: накази про прийняття на роботу, переведення чи звільнення (у них фіксуються дати змін у трудових відносинах), а також підписаний трудовий договір;

якщо архів не може згенерувати запис про трудові відносини, варто витребувати якісь із перелічених документів, що допоможуть підтвердити наявність стажу, й повторно звернутися з ними до Пенсійного фонду за рішенням щодо зарахування стажу.

«Якщо у Пенсійному фонді вирішать, що документів для підтвердження трудового стажу недостатньо, то вони мають надати відмову, і вже з цим документом особа може звертатися до суду та встановлювати факт трудових відносин. У суді потрібно надати всі докази, які можуть підтвердити, що в особи були трудові відносини з підприємством, наприклад, показання свідків, виписки з банку про нарахування зарплат», — радить фахівчиня.

УНІАН За матеріалами:

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