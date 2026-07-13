Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Продаж квитків здійснюватиметься виключно для міжнародних перевезень.

Між Варшавою та Києвом може з’явитися нове щоденне залізничне сполучення. Польський перевізник PKP Intercity зробив черговий крок до запуску міжнародного маршруту, подавши офіційне повідомлення до Управління залізничного транспорту Польщі (UTK).

Про це пише Warsaw Nasze Miasto.

Наразі в Управлінні залізничного транспорту Польщі розпочалася процедура розгляду заявки. Протягом місяця інші учасники ринку можуть вимагати проведення перевірки економічного балансу, щоб оцінити, чи не вплине запуск нового маршруту на вже існуючі залізничні перевезення.

Поїзд планують запустити наприкінці 2026 року

Згідно із заявкою, поїзд має курсувати між станціями Варшава-Заходня та Київ-Пасажирський щодня з 13 грудня 2026 року до 13 грудня 2031 року.

Наразі йдеться лише про початок обов’язкової адміністративної процедури, яка передує запуску нового міжнародного маршруту.

Яким буде маршрут

Попередньо передбачається, що поїзд вирушатиме зі станції Варшава-Заходня о 18:46. Поїзд зупинятиметься на станціях Варшава-Центральна, Варшава-Східна, Люблін-Головний і Хелм, після чого перетинатиме державний кордон через пункт пропуску «Дорогуськ» та прямуватиме до Києва.

У зворотному напрямку поїзд прибуватиме до Дорогуська рано вранці, а далі прямуватиме через Хелм і Люблін.

До станції Варшава-Заходня він має прибувати о 9:14.

Використовувати новий маршрут для внутрішніх поїздок територією Польщі не дозволятиметься.

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Під час руху до України посадка пасажирів буде можливою лише на польських станціях, а у зворотному напрямку передбачатиметься лише висадка пасажирів.

Продаж квитків здійснюватиметься виключно для міжнародних перевезень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що потяг Adriatic Expres повертається і з’єднає польські міста з Рієкою (Хорватія). У цьому сезоні поїзди курсуватимуть частіше, а до їхнього складу будуть додані додаткові вагони. Adriatic Express буде запущено наприкінці червня та курсуватиме до кінця серпня.

Також ми писали , що з 28 червня поїзд «Бессарабія», що курсує за маршрутом Київ — Кишинів, переходить на щоденний графік руху.

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