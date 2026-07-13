Чи може роботодавець скасувати вже погоджену відпустку — роз’яснення
Чи може роботодавець скасувати вже оформлену відпустку
У яких випадках працівник може вимагати перенесення відпустки
- порушення роботодавцем строку письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
- несвоєчасної виплати працівникові заробітної плати за час щорічної відпустки.
Коли відпустку обов’язково переносять або продовжують
- тимчасова непрацездатність працівника, підтверджена у встановленому порядку;
- виконання державних або громадських обов’язків, якщо відповідно до законодавства працівник на цей час звільняється від основної роботи зі збереженням заробітної плати;
- настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- збіг щорічної відпустки з навчальною відпусткою.
Коли роботодавець може перенести відпустку
- працівник повинен надати письмову згоду;
- рішення має бути погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
- надання відпустки у раніше визначений період має несприятливо впливати на нормальну роботу підприємства;
- працівник повинен використати частину щорічної відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів у поточному робочому році.
Як визначають нову дату відпустки
Які обмеження встановлює закон
- не надавати працівникові щорічну відпустку повної тривалості протягом двох років поспіль;
- не надавати щорічну відпустку протягом робочого року особам віком до 18 років;
- не надавати відпустку протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці або з особливим характером праці.
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