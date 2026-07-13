Чи може роботодавець скасувати вже погоджену відпустку — роз’яснення Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Без згоди працівника роботодавець не має права переносити щорічну відпустку

Навіть якщо на підприємстві виникла термінова виробнича потреба, роботодавець не має права в односторонньому порядку скасувати або перенести вже оформлену щорічну відпустку працівника.

Про це пише Судово-юридична газета.

Законодавство не передбачає поняття «скасування відпустки», а її перенесення можливе лише у випадках, визначених законом. Якщо ініціатива щодо перенесення виходить від роботодавця, це допускається виключно за письмовою згодою працівника.

Крім того, трудове законодавство встановлює гарантії, які захищають право працівників на щорічний відпочинок.

Чи може роботодавець скасувати вже оформлену відпустку

У трудовому законодавстві відсутнє поняття «скасування відпустки». Натомість передбачено механізм перенесення щорічної відпустки.

Без згоди працівника роботодавець не має права переносити щорічну відпустку. Перенесення може відбуватися на вимогу працівника, з ініціативи роботодавця або з інших підстав, визначених законодавством.

У яких випадках працівник може вимагати перенесення відпустки

Відповідно до законодавства, щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

порушення роботодавцем строку письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

несвоєчасної виплати працівникові заробітної плати за час щорічної відпустки.

Коли відпустку обов’язково переносять або продовжують

Закон також передбачає випадки, коли щорічна відпустка підлягає перенесенню на інший період або продовжується. Це стосується ситуацій, якщо під час відпустки або до її початку настали такі обставини:

тимчасова непрацездатність працівника, підтверджена у встановленому порядку;

виконання державних або громадських обов’язків, якщо відповідно до законодавства працівник на цей час звільняється від основної роботи зі збереженням заробітної плати;

настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

збіг щорічної відпустки з навчальною відпусткою.

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Коли роботодавець може перенести відпустку

За ініціативою роботодавця щорічна відпустка може бути перенесена лише як виняток. Для цього одночасно мають бути виконані кілька умов:

працівник повинен надати письмову згоду;

рішення має бути погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;

надання відпустки у раніше визначений період має несприятливо впливати на нормальну роботу підприємства;

працівник повинен використати частину щорічної відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів у поточному робочому році.

Як визначають нову дату відпустки

Якщо щорічну відпустку переносять, новий строк її надання встановлюється за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Якщо причини для перенесення виникли вже під час використання відпустки, невикористана її частина надається після припинення дії обставин, які перервали відпустку, або за згодою сторін переноситься на інший період із дотриманням вимог статті 12 Закону України «Про відпустки».

Які обмеження встановлює закон

Під час перенесення відпустки роботодавець повинен враховувати гарантії, встановлені законодавством.

Зокрема, забороняється:

не надавати працівникові щорічну відпустку повної тривалості протягом двох років поспіль;

не надавати щорічну відпустку протягом робочого року особам віком до 18 років;

не надавати відпустку протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці або з особливим характером праці.

Таким чином, посилання роботодавця на виробничу необхідність саме по собі не дає йому права скасувати або перенести вже оформлену щорічну відпустку без згоди працівника. Закон дозволяє це лише за дотримання всіх визначених умов, а право працівника на щорічний відпочинок залишається захищеним.

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