Чи можна піти у відпустку в перші місяці роботи — пояснення експертів Сьогодні 19:22 — Особисті фінанси

Нове місце роботи часто супроводжується запитаннями про право на відпустку

Працівник отримує право на щорічну оплачувану відпустку в перший рік роботи після шести місяців безперервної роботи в одного роботодавця. Водночас законодавство передбачає випадки, коли відпустка може бути надана раніше. У такому разі її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Про це повідомляють експерти порталу budni.robota.ua.

Як оформити відпустку в перші місяці роботи

Для оформлення відпустки працівник має подати відповідну заяву роботодавцю.

Рішення про надання щорічної відпустки до завершення шестимісячного строку безперервної роботи ухвалюється за погодженням сторін. Тому можливість скористатися відпусткою невдовзі після працевлаштування визначається індивідуально в кожному випадку.

Чи можна взяти відпустку за сімейними обставинами

Працівник може оформити відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами у перші місяці роботи на строк, погоджений між працівником і роботодавцем, але не більше 30 календарних днів на рік.

Відпустка після переведення на іншу посаду

Працівник може піти у відпустку одразу після переведення на іншу посаду в межах компанії, оскільки переведення на іншу посаду в межах однієї компанії не припиняє трудових відносин.

Відповідно, право на щорічну основну відпустку зберігається, а її тривалість становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік.

Відпрацьований рік для надання відпустки обчислюється з дати укладення трудового договору з роботодавцем, а не з моменту переведення. Тому працівник може реалізувати право на відпустку й одразу після переведення на іншу посаду, якщо воно вже виникло.

Які права мають вагітні жінки та працівники з дітьми

Вагітні жінки мають право на відпустку одразу після працевлаштування на підставі медичного висновку.

До пологів надається відпустка тривалістю 70 календарних днів, після пологів — 56 календарних днів починаючи з дня пологів.

За бажанням вагітної жінки та за відсутності медичних протипоказань частина відпустки до пологів (70 календарних днів) може бути використана жінкою після пологів починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами одному з батьків за бажанням надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, одинокій матері чи батьку дитини, а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Якщо у працівника наявні кілька підстав, перелічених вище — загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.

Чи може роботодавець замінити оплачувану відпустку неоплачуваною

Відповідно до чинного законодавства України, відпустки без збереження заробітної плати (за власний рахунок) надаються за бажанням працівника у випадках, передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки». Також така відпустка може надаватися за згодою роботодавця за сімейними обставинами та з інших причин.

Таким чином, ініціатива щодо надання відпустки за власний рахунок має виходити від працівника. Роботодавець не може замінити оплачувану відпустку відпусткою без збереження заробітної плати за власною ініціативою.

Чи враховується попередній трудовий стаж

Попередній трудовий стаж в іншого роботодавця не враховується під час визначення права працівника на щорічну відпустку за новим місцем роботи. Право на щорічну відпустку визначається виходячи з тривалості роботи у нового роботодавця.

Які зміни діють під час воєнного стану

Так, правила надання відпусток під час воєнного стану були змінені:

щорічна основна відпустка за рішенням роботодавця може бути обмежена до 24 календарних днів за поточний календарний рік;

надання інших видів відпусток (зокрема у зв’язку з навчанням, соціальних відпусток) понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати;

роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки;

працівникам, які залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або виконання мобілізаційного завдання (замовлення), роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпустки;



за заявою працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку. Час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи під час дії воєнного стану;

працівник, який виїхав за межі України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, під час дії воєнного стану має право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів. Час перебування у такій відпустці також не зараховується до стажу роботи.

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