Додаткова відпустка для працівників, які мають дітей: хто має право у 2026 році

Окрім щорічної основної відпустки, українське законодавство передбачає ще один вид оплачуваного відпочинку для працівників із дітьми — додаткову відпустку на дітей. Вона надається понад стандартну відпустку із збереженням середнього заробітку.
Це право закріплене у статті 19 Закону України «Про відпустки» та статті 182−1 Кодексу законів про працю України і діє також у 2026 році. Водночас багато працівників або не знають про цю можливість, або не використовують її роками.
Також важливо знати, що ця відпустка не «згорає». Якщо ви не скористалися нею цього року, право зберігається на майбутнє — і її можна взяти пізніше, навіть за кілька попередніх років одразу. Держпраці неодноразово підтверджувало, що строку давності тут немає.
До якого віку дитини діє право на відпустку
Граничний вік залежить від підстави:
двоє і більше дітей — поки дітям не виповниться 15 років;
одинока мати, усиновлювач, опікун — поки дитині не виповниться 18 років;
дитина з інвалідністю — до 18 років;
особа з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи — без обмеження віку.
Важливо: за рік, у якому дитина досягає граничного віку, відпустка надається повністю, а не частково. Якщо дитині 15 років виповнюється, скажімо, у вересні 2026 року, повні 10 днів додаткової відпустки за 2026 рік ви все одно маєте право взяти.
Як оформити відпустку і що з невикористаними днями
Щоб отримати додаткову відпустку на дітей, працівник має підтвердити своє право документами та подати заяву роботодавцю.
До заяви додаються свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність або документи про опіку чи усиновлення — залежно від ситуації.
Якщо батьків двоє, може знадобитися довідка з роботи іншого з батьків про невикористання цієї відпустки.
Якщо ви — один із двох батьків (а не одинока мати чи батько), додайте довідку з місця роботи другого з батьків про те, що він не використав цю відпустку і не отримав за неї грошову компенсацію в поточному році.
Після подання заяви роботодавець видає наказ і нараховує відпускні за середнім заробітком.