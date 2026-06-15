Чи повинні доплачувати за роботу під час відпустки колеги — роз’яснення Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Працівник має право на додаткову оплату праці.

Працівники нерідко стикаються із ситуацією, коли під час щорічної відпустки колеги їм доручають виконувати додаткові обов’язки без звільнення від основної роботи. У таких випадках виникає закономірне запитання: чи має роботодавець доплачувати за додаткове навантаження та як визначається розмір такої виплати.

Трудове законодавство передбачає гарантії для працівників, які поряд зі своїми основними обов’язками виконують роботу тимчасово відсутніх колег, зокрема під час їхньої відпустки, повідомляє Судово-юридична газета.

Коли працівнику мають доплачувати за роботу відсутнього колеги

Працівникам, які на тому самому підприємстві, в установі чи організації поряд зі своєю основною роботою виконують додаткову роботу за іншою професією або посадою чи обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, встановлюється доплата.

Зокрема, це стосується випадків, коли працівника призначають виконувати обов’язки іншого працівника на період його щорічної відпустки, а він водночас продовжує виконувати власні посадові обов’язки. У такій ситуації працівник має право на додаткову оплату праці.

Як визначається розмір доплати

Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника визначається колективним договором підприємства.

Водночас під час встановлення розміру доплати роботодавець повинен дотримуватися норм і гарантій, визначених законодавством, а також положень генеральної, галузевих і регіональних угод.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець не може самостійно визначати порядок і розмір таких доплат.

У цьому випадку він зобов’язаний погодити відповідні питання з виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником, який представляє інтереси більшості працівників.

Якщо профспілки на підприємстві немає, такі питання мають бути погоджені з іншим органом, уповноваженим трудовим колективом представляти інтереси працівників.

Чи є доплата обов’язковою

Трудове законодавство прямо передбачає доплату працівникам, які без звільнення від своєї основної роботи виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Тому у випадку, коли працівника призначають виконуючим обов’язки колеги на період його щорічної відпустки та він одночасно продовжує виконувати власні трудові функції, така робота має оплачуватися шляхом встановлення відповідної доплати.

Її конкретний розмір визначається відповідно до колективного договору або за погодженням із представниками трудового колективу.

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