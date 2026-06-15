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Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі

Особисті фінанси
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Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі
Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі
В Україні продовжують діяти ліміти на зняття готівки. Наприклад, у державному Ощадбанку встановлені певні суми, які можна знімати впродовж доби як у відділеннях, так і через банкомати. Однак деякі клієнти можуть скасувати ці обмеження.
Про це пишуть Новини.LIVE
Як розповіли у службі підтримки Ощадбанку у червні 2026 року для клієнтів Ощадбанку діють наступні обмеження:
  • в банкоматі Ощадбанку можна знімати від 10 000 до 25 000 гривень кожні 3 години;
  • на добу один клієнт через банкомат загалом може отримати до 100 000 гривень.

Які нюсанси

«Якщо ви отримаєте 50 000 гривень в банкоматі, то в касі ви може зняти залишкові 50 000 гривень. Якщо знімете в касі Ощадбанку 100 тис. гривень, то в банкоматі зняти кошти не зможете», — розповіли у банку.
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Для кого скасовують ліміти

Є категорії клієнтів, які можуть деактивувати обмеження на зняття готівки через касу для видачі коштів більше 100 000 гривень в день.
  • ті, хто хоче отримати кошти, які надійшли на рахунок клієнта у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві відповідно до постанови КМУ № 975 від 25.12.2013 р.
  • хоче отримати соціальні виплати.
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Раніше Finance.ua писав, в Ощадбанку пояснили, чому клієнтам можуть продовжувати нараховувати комісію за неактивний рахунок навіть після подання заяви на його закриття. Причиною можуть стати навіть кілька копійок, які залишилися на балансі картки.
За матеріалами:
Finance.ua
Ощадбанк
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