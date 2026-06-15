Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі
- в банкоматі Ощадбанку можна знімати від 10 000 до 25 000 гривень кожні 3 години;
- на добу один клієнт через банкомат загалом може отримати до 100 000 гривень.
Які нюсанси
Для кого скасовують ліміти
- ті, хто хоче отримати кошти, які надійшли на рахунок клієнта у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві відповідно до постанови КМУ № 975 від 25.12.2013 р.
- хоче отримати соціальні виплати.
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