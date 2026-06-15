Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Які суми можна знімати в Ощадбанку — деталі

В Україні продовжують діяти ліміти на зняття готівки. Наприклад, у державному Ощадбанку встановлені певні суми, які можна знімати впродовж доби як у відділеннях, так і через банкомати. Однак деякі клієнти можуть скасувати ці обмеження.

Про це пишуть Новини.LIVE

діють наступні обмеження: Як розповіли у службі підтримки Ощадбанку у червні 2026 року для клієнтів Ощадбанку

в банкоматі Ощадбанку можна знімати від 10 000 до 25 000 гривень кожні 3 години;

на добу один клієнт через банкомат загалом може отримати до 100 000 гривень.

Які нюсанси

«Якщо ви отримаєте 50 000 гривень в банкоматі, то в касі ви може зняти залишкові 50 000 гривень. Якщо знімете в касі Ощадбанку 100 тис. гривень, то в банкоматі зняти кошти не зможете», — розповіли у банку.

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Для кого скасовують ліміти

Є категорії клієнтів, які можуть деактивувати обмеження на зняття готівки через касу для видачі коштів більше 100 000 гривень в день.

ті, хто хоче отримати кошти, які надійшли на рахунок клієнта у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві відповідно до постанови КМУ № 975 від 25.12.2013 р.

хоче отримати соціальні виплати.

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Раніше Finance.ua писав , в Ощадбанку пояснили, чому клієнтам можуть продовжувати нараховувати комісію за неактивний рахунок навіть після подання заяви на його закриття. Причиною можуть стати навіть кілька копійок, які залишилися на балансі картки.

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