Ощадбанк заявив про скасування в Угорщині незаконних рішень щодо його працівників Сьогодні 17:20

Ощадбанк домігся повного скасування незаконних рішень щодо своїх співробітників в Угорщині

У понеділок, 18 травня, Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку. Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Причина такого рішення

Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян.

Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження.

Таким чином повністю скасовано всі обмеження, запроваджені 6 березня 2026 року, коли угорська влада ухвалила рішення про депортацію українських громадян — інкасаторів Ощадбанку — та заборону на їхній в’їзд до країн Шенгенської зони.

«Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, який очолював команду банку в Угорщині. відомо про

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

5 березня 2026 року в Угорщині було затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.

6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня 2026 року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.