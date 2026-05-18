0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ощадбанк заявив про скасування в Угорщині незаконних рішень щодо його працівників

46
Ощадбанк домігся повного скасування незаконних рішень щодо своїх співробітників в Угорщині
Ощадбанк домігся повного скасування незаконних рішень щодо своїх співробітників в Угорщині
У понеділок, 18 травня, Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку. Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Причина такого рішення

Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян.
Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження.
Місце для вашої реклами
Таким чином повністю скасовано всі обмеження, запроваджені 6 березня 2026 року, коли угорська влада ухвалила рішення про депортацію українських громадян — інкасаторів Ощадбанку — та заборону на їхній в’їзд до країн Шенгенської зони.
«Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, який очолював команду банку в Угорщині. відомо про

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

5 березня 2026 року в Угорщині було затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.
6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.
12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.
6 травня 2026 року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
За матеріалами:
Finance.ua
ОщадбанкПравління Ощадбанку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems