Угорщина повернула Україні кошти й цінності Ощадбанку — Зеленський Сьогодні 16:15

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 6 травня, Угорщина повернула Україні гроші та цінності «Ощадбанку», які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів.

Про це він написав у Telegram.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку , що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок», — написав Зеленський.

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

У ніч на 6 березня угорські правоохоронці затримали сімох працівників Ощадбанку, які перевозили валютні цінності інкасаторським рейсом з Австрії.

Перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди з австрійським Райффайзен Банком із дотриманням митних процедур. У транспорті перебували 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Згодом в угорській Національній податковій та митній адміністрації підтвердили затримання сімох українців за підозрою у «відмиванні грошей».

У МЗС України назвали затримання угорськими правоохоронцями сімох інкасаторів Ощадбанку «свавіллям» та рекомендували українцям утриматися від поїздок до Угорщини «у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку».

Ввечері 6 березня семеро затриманих інкасаторів повернулися в Україну. Угорщина, попри заяви про «відмивання коштів», не затримала українців, які перевозили кошти. Цінності залишалися на території Угорщини.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову, відповідно до якої вилучені кошти, що перевозили українські інкасатори, Національна податкова і митна адміністрація Угорщини зберігатиме до завершення розслідування.

