В Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків 18−22 років Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

В Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків віком 18−22 років за кордон. Таку можливість обговорюють у контексті обов’язкового проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в інтерв’ю Телеграфу.

Виїзд можливий після проходження БЗВП

За словами парламентаря, він підтримує рішення уряду щодо дозволу на виїзд молодих чоловіків 18−22 років за межі країни, однак вважає, що перед цим вони мають пройти БЗВП.

«Я підтримую це рішення, але з одним винятком: ці хлопці повинні пройти БЗВП. А вже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти бажаючих не за тисячу євро працювати в Польщі», — зазначив депутат.

Плани щодо підвищення виплат військовим

Він також заявив, що в Україні планується підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. За його словами, можна буде заробляти великі гроші, управляючи НРК, дронами.

Крім того, він наголосив на необхідності ширшого використання змішаних систем ведення бойових дій із залученням дронів та НРК, щоб мінімізувати застосування штурмових підрозділів.

Він підкреслив, що сучасні технології дозволяють виконувати бойові завдання дистанційно.

«Сучасна війна може це надати, щоб хлопці у підвалах керували дронами на відстані 500−1000 кілометрів [від лінії фронту]. Для цього є і засоби, і можливості», — сказав депутат.

Позиція щодо мобілізаційного віку

Також парламентар заявив, що наразі у Верховній Раді немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку.

«Щодо зниження призовного віку політичної волі в Раді точно немає. І, в першу чергу, немає і таких обставин, щоб піднімати це питання», — сказав він.

«Коли росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково пів мільйона — мільйон військових. Тоді, я думаю, будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися», — зазначив депутат.

Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський оголосив , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби. Окрему увагу приділять піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

Також ми розповідали, що Міністерство оборони працює над системним рішенням, яке має виправити помилки під час проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) і підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Триває цифровізація процесів і оптимізація правил проведення медичних оглядів.

Крім того, в Україні до кінця травня планують розробити механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби.

