«Зерновий скандал»: ізраїльська компанія відмовилася від російського зерна

Казна та Політика
Ізраїльська компанія Dizengoff Trading, яка опинилася в центрі міжнародного скандалу через підозри в закупівлі вкраденого українського зерна, ухвалила рішення призупинити майбутні замовлення на постачання пшениці з рф.
Про це з посиланням на Haaretz пише GuildHall.
Це сталося після того, як посольство України в Тель-Авіві звернулося до ізраїльської поліції з офіційною заявою проти двох місцевих імпортерів.
«Компанія Dizengoff Trading, яка придбала одну партію, заявила, що у неї «немає майбутніх замовлень на російську пшеницю», — написало видання Haaretz.
У скарзі фігурують компанії Dizengoff Trading, яка отримала близько 43 800 тонн зерна (з яких 16 500 тонн вважаються вкраденими), та фірма Zenziper, яка, за наявними даними, відмовилася від сумнівної партії вантажу.
Згідно з матеріалами розслідування, пшениця завантажувалася в окупованих портах Бердянська та Севастополя на невеликі судна, після чого в відкритому морі його перевантажували на більше судно. Роботу фідерних суден у вказаних портах підтверджується супутниковими знімками відповідно до дат.
Щоб приховати незаконний маршрут, балкер «Абинск» регулярно вимикав систему AIS, активуючи її тільки після виходу з зони завантаження на шляху до Хайфи.
Українська сторона наполягає на проведенні лабораторного аналізу продукції для виявлення ґрунтових маркерів, характерних для східних регіонів України, і вимагає вилучення суднових документів для викриття шахрайської мережі.
Окрім роботи з ізраїльською поліцією, Київ взаємодіє з Європейським Союзом для введення санкцій проти порушників міжнародного права.
У свою чергу, представники Dizengoff Trading заявляють про дотримання всіх торгових стандартів та наявність необхідних сертифікатів, однак підкреслюють, що здивовані звинуваченнями і на цей час не планують нових закупівель у російських постачальників.
За матеріалами:
Економічна Правда
