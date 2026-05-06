Майже 60% українців отримали соцдопомогу протягом зими та весни

Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Протягом зимово-весняного періоду державні програми соціальної підтримки охопили майже 60% громадян України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«В умовах повномасштабної війни ресурси держави залишаються обмеженими та спрямовуються передусім на потреби оборони. Водночас уряд продовжує ухвалювати рішення у сфері соціального захисту, щоб підтримати громадян в умовах складних соціальних та економічних викликів», — заявила Свириденко.

Виплати в межах зимової підтримки

17,8 млн українців отримали виплату в розмірі 1000 грн у межах зимової підтримки. Ще майже 415 тисяч громадян із найбільш вразливих категорій отримали по 6500 грн допомоги.

Понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів скористалися підтримкою за програмою «пакунків тепла».

Доплати працівникам критичної інфраструктури

Прем’єр-міністерка також зазначила, що держава підтримує працівників, які відновлювали критичну інфраструктуру після російських атак. Йдеться про енергетиків, комунальників, працівників газового сектору та залізничників. Загалом приблизно 27 тисяч працівників отримали доплати у розмірі 20 тисяч грн упродовж найскладніших місяців минулого опалювального сезону.

Крім того, вже цієї весни ще майже 12 млн українців із вразливих категорій отримали одноразову допомогу в розмірі 1500 грн.

