Контракти до 400 тис. грн та чіткі терміни служби: Зеленський оголосив про початок реформи в армії Сьогодні 16:05

У червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Старт реформи

За словами президента, у квітні були погоджені ключові напрями реформи, а в травні триває узгодження деталей.

У червні планується запуск реформи, а також отримання перших результатів, передусім щодо грошового забезпечення військових.

Підвищення грошового забезпечення

Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.

Зокрема:

мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити не менше ніж 30 тис. грн ;

; для військових на бойових позиціях передбачено суттєво вищі виплати;

для командирів, сержантів та офіцерів заплановано достойний рівень грошового забезпечення.

«Поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат», — повідомив Зеленський.

Окремі умови для піхоти

Окрему увагу приділено піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

«Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає», — наголосив глава держави.

Зміни у комплектуванні та службі

Реформа також передбачає зміна підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Зокрема, доручено посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Крім того, Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

«На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів», — підсумував президент.

